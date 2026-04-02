Рейтинг@Mail.ru
Москалькова предложила отправить осужденных в страны их гражданства - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/moskalkova-2084822678.html
Москалькова предложила отправить осужденных в страны их гражданства
Москалькова предложила отправить осужденных в страны их гражданства - РИА Новости, 02.04.2026
Москалькова предложила отправить осужденных в страны их гражданства
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила передать осужденных в России иностранных женщин, инвалидов, несовершеннолетних и...
2026-04-02T16:48:00+03:00
2026-04-02T16:48:00+03:00
общество
россия
татьяна москалькова
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037075_0:178:2716:1705_1920x0_80_0_0_47ea5ec826a0eb15db477253cec00f3e.jpg
https://ria.ru/20260402/moskalkova-2084735291.html
россия
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037075_0:0:2716:2037_1920x0_80_0_0_8542f21010ce9f59cf9a070b5642eba8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна москалькова, снг
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, СНГ
Москалькова предложила отправить осужденных в страны их гражданства

Москалькова предложила передать осужденных в России в страны их гражданства

© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила передать осужденных в России иностранных женщин, инвалидов, несовершеннолетних и престарелых людей в страны их гражданства для дальнейшего отбывания наказания.
Федеральный омбудсмен на заседании комиссии по правам человека СНГ предложила участникам способствовать совершенствованию законодательства в части передачи осужденных в страну их гражданства для дальнейшего отбывания срока на родине. Москалькова предложила проработать этот вопрос на национальном уровне.
"О формировании пофамильных списков осужденных женщин, инвалидов, несовершеннолетних, престарелых граждан, впервые осужденных за ненасильственные преступления, отбывших большую часть наказания, с целью рассмотрения вопроса о разовой или персонифицированной передаче отдельных категорий осужденных (в страну их гражданства - ред.)", - сказала Москалькова.
Она также предложила членам комиссий организовать работу по разъяснению осужденным иностранным гражданам их права обратиться с ходатайствами о передаче их на родину для дальнейшего отбывания наказания в порядке реализации данного права.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
дополняется ...
 
ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала