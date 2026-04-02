Москалькова предложила отправить осужденных в страны их гражданства

МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила передать осужденных в России иностранных женщин, инвалидов, несовершеннолетних и престарелых людей в страны их гражданства для дальнейшего отбывания наказания.

Федеральный омбудсмен на заседании комиссии по правам человека СНГ предложила участникам способствовать совершенствованию законодательства в части передачи осужденных в страну их гражданства для дальнейшего отбывания срока на родине. Москалькова предложила проработать этот вопрос на национальном уровне.

"О формировании пофамильных списков осужденных женщин, инвалидов, несовершеннолетних, престарелых граждан, впервые осужденных за ненасильственные преступления, отбывших большую часть наказания, с целью рассмотрения вопроса о разовой или персонифицированной передаче отдельных категорий осужденных (в страну их гражданства - ред.)", - сказала Москалькова.