Московский депобразования предупредил о мошенниках в игре Minecraft

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мошенники находят школьников в игровых чатах Minecraft, после чего переводят в Telegram и представляются "сотрудниками кибербезопасности", сообщает столичный департамент образования.

Отмечается, что после мошенники представляются "сотрудниками кибербезопасности", обвиняют детей в передаче координат спецслужбам, угрожают задержаниями, заставляют красть деньги у родителей и передавать их курьерам.