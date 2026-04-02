Мошенники начали предлагать "уникальные условия" ипотеки
Мошенники начали предлагать "уникальные условия" ипотеки - РИА Новости, 02.04.2026
Мошенники начали предлагать "уникальные условия" ипотеки
Мошенники под видом брокеров предлагают россиянам "уникальные условия" ипотеки, рассказала РИА Новости юрист Галина Земскова. РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T02:21:00+03:00
2026-04-02T02:21:00+03:00
2026-04-02T02:21:00+03:00
https://ria.ru/20260401/moshenniki-2084163124.html
общество
Мошенники начали предлагать "уникальные условия" ипотеки
РИА Новости: мошенники под видом брокеров предлагают уникальные условия ипотеки
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мошенники под видом брокеров предлагают россиянам "уникальные условия" ипотеки, рассказала РИА Новости юрист Галина Земскова.
"Мошенники под видом брокеров или специалистов по льготной ипотеке обманывают россиян, ищущих самые выгодные условия кредита. После того, как гражданин оставляет заявку в интернете, ему перезванивает якобы брокер, предлагающий "уникальные условия" или помощь в получении льготной ипотеки даже при плохой кредитной истории", - сообщила член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР.
Затем, рассказала Земскова, аферист просит предоплату якобы за свои услуги или за оформление документов, но, получив деньги, исчезает. Она добавила, что также аферисты могут прислать ссылку на фейковый сайт банка для заполнения "анкеты", с помощью которой похищают персональные данные.
Юрист посоветовала прекращать телефонный звонок, если звонящий требует срочных действий, кодов или денег. А оформлять ипотеку стоит только с профессионалами, подчеркнула она.