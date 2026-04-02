С космодрома во Флориде стартовала пилотируемая миссия к Луне
01:39 02.04.2026 (обновлено: 13:40 02.04.2026)
С космодрома во Флориде стартовала пилотируемая миссия к Луне
С космодрома во Флориде стартовала пилотируемая миссия к Луне
Первая за более чем 50 лет пилотируемая миссия отправилась к Луне.
https://ria.ru/20260402/tramp-2084677767.html
https://ria.ru/20260402/artemida-2084584255.html
Первая за полвека пилотируемая миссия к Луне стартовала с мыса Канаверал
Первая за полвека пилотируемая миссия к Луне стартовала с мыса Канаверал во Флориде. Экипаж Artemis II за десять дней совершит облет спутника Земли. Это станет самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком.
Луна, Земля, Флорида, НАСА, В мире, Космос - РИА Наука
С космодрома во Флориде стартовала пилотируемая миссия к Луне

Пилотируемая миссия вокруг Луны стартовала с мыса Канаверал во Флориде

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Первая за более чем 50 лет пилотируемая миссия отправилась к Луне.
Четверо американских астронавтов, стартовавших с космодрома на мысе Канаверал, облетят спутник Земли на корабле Orion.
Трамп поздравил НАСА с успешным запуском лунной миссии
2 апреля, 04:33
Следующие сутки экипаж во главе с Ридом Вайсманом будет проверять работу всех систем жизнеобеспечения, на третьи — совершит маневр по выходу на траекторию к Луне, на пятые — войдет в пределы ее гравитации, покинув земную, на шестые — максимально приблизится к спутнику и начнет возвращение. Всего полет займет десять дней.
Как позже выяснилось, вскоре после отправления на борту возникли проблемы с туалетом. После восстановления его нормальной работы астронавты отошли ко сну.
Запуск миссии стал первым пилотируемым приближением к Луне более чем за 50 лет и самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком.
Ранее Orion возвращали в сборочный цех из-за утечки. В будущем НАСА планирует совершить еще один испытательный полет, а затем, в 2028 году, высадить астронавтов на спутник.
"Ставки очень высоки". Зачем на самом деле американцы снова летят к Луне
2 апреля, 08:00
 
