Япония создаст систему обороны побережья с беспилотниками

ТОКИО, 2 апр – РИА Новости. Министерство обороны Японии намерено создать "многослойную" систему обороны побережья, заявил на слушаниях в комитете по внешней политике и обороне верхней палаты парламента министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

Министерство рассматривает это направление как часть по укреплению базы оборонного оборудования.

Бюджет на начавшийся 1 апреля новый финансовый год не был принят парламентом из-за позднего начала обсуждения. Сейчас слушания по проекту бюджета проходят в комитетах обеих палат парламента.