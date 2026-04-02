Шесть единиц тяжелого медоборудования установят в организациях Вологодчины

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Шесть единиц тяжелого диагностического оборудования закупят в медицинские организации Вологодской области по федпроекту "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ", сообщает пресс-служба регионального правительства.

За два года для больниц Вологодской области приобрели 50 единиц тяжелого диагностического оборудования

"Продолжаем укреплять материально-техническую базу медицинских учреждений Вологодчины. В числе ключевых закупок на этот год – современное рентгеновское оборудование для Кичменгско-Городецкой и Тарногской ЦРБ, флюорограф и аппарат МРТ для Вологодской городской поликлиники №1. Еще один флюорограф поставим в Череповецкую городскую больницу, также оснастим аппаратом МРТ Великоустюгскую ЦРБ", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.