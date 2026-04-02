Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил о скрытых рисках при покупке жилья с маткапиталом - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 02.04.2026 (обновлено: 09:59 02.04.2026)
Юрист предупредил о скрытых рисках при покупке жилья с маткапиталом
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078946103_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_9e8cae6669362daaa0d2866b372708de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Юрист Ляпунов: покупка жилья с помощью маткапитала таит в себе скрытые риски

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПродажа недвижимости
Продажа недвижимости - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Продажа недвижимости. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Использование материнского капитала помогает семьям обзавестись жильем, но таит юридические сложности, которые могут стать очевидны в будущем, рассказал агентству “Прайм” старший партнер "Ляпунов, Терехин и партнеры" Роман Ляпунов.
Главная ошибка семей, по словам эксперта, в том, что материнский капитал воспринимается как обычная доплата к цене квартиры. На самом деле это целевая мера государственной поддержки со специальным правовым режимом, требующая оформления жилья в общую собственность родителей и детей.
Среди основных рисков: сложности с продажей из-за контроля органов опеки, необходимость обязательного выделения долей детям (многие откладывают это "на потом"), снижение ликвидности объекта на вторичном рынке.
“Материнский капитал — полезный инструмент, но только для тех, кто заранее просчитывает не только момент покупки, но и весь жизненный цикл объекта. Любая последующая сделка с такой недвижимостью почти наверняка будет дольше, формальнее и сложнее обычной", — резюмировал эксперт.
ЖильеЛяпунов Терехин и партнерыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала