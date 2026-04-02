Юрист предупредил о скрытых рисках при покупке жилья с маткапиталом
Юрист предупредил о скрытых рисках при покупке жилья с маткапиталом - РИА Новости, 02.04.2026
Юрист предупредил о скрытых рисках при покупке жилья с маткапиталом
Использование материнского капитала помогает семьям обзавестись жильем, но таит юридические сложности, которые могут стать очевидны в будущем, рассказал... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T02:17:00+03:00
2026-04-02T02:17:00+03:00
2026-04-02T09:59:00+03:00
https://ria.ru/20260321/ipoteka-2082087592.html
жилье, ляпунов терехин и партнеры, общество
Жилье, Ляпунов Терехин и партнеры, Общество
Юрист предупредил о скрытых рисках при покупке жилья с маткапиталом
Юрист Ляпунов: покупка жилья с помощью маткапитала таит в себе скрытые риски
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
Использование материнского капитала помогает семьям обзавестись жильем, но таит юридические сложности, которые могут стать очевидны в будущем, рассказал агентству “Прайм”
старший партнер "Ляпунов, Терехин и партнеры" Роман Ляпунов.
Главная ошибка семей, по словам эксперта, в том, что материнский капитал воспринимается как обычная доплата к цене квартиры. На самом деле это целевая мера государственной поддержки со специальным правовым режимом, требующая оформления жилья в общую собственность родителей и детей.
Среди основных рисков: сложности с продажей из-за контроля органов опеки, необходимость обязательного выделения долей детям (многие откладывают это "на потом"), снижение ликвидности объекта на вторичном рынке.
“Материнский капитал — полезный инструмент, но только для тех, кто заранее просчитывает не только момент покупки, но и весь жизненный цикл объекта. Любая последующая сделка с такой недвижимостью почти наверняка будет дольше, формальнее и сложнее обычной", — резюмировал эксперт.