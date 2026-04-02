Юрист предупредил о скрытых рисках при покупке жилья с маткапиталом

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Использование материнского капитала помогает семьям обзавестись жильем, но таит юридические сложности, которые могут стать очевидны в будущем, рассказал Использование материнского капитала помогает семьям обзавестись жильем, но таит юридические сложности, которые могут стать очевидны в будущем, рассказал агентству “Прайм” старший партнер "Ляпунов, Терехин и партнеры" Роман Ляпунов.

Главная ошибка семей, по словам эксперта, в том, что материнский капитал воспринимается как обычная доплата к цене квартиры. На самом деле это целевая мера государственной поддержки со специальным правовым режимом, требующая оформления жилья в общую собственность родителей и детей.

Среди основных рисков: сложности с продажей из-за контроля органов опеки, необходимость обязательного выделения долей детям (многие откладывают это "на потом"), снижение ликвидности объекта на вторичном рынке.