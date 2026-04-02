https://ria.ru/20260402/marketpleys-2084734919.html
Продавцы "Яндекс Маркета" смогут управлять размером комиссии маркетплейса
"Яндекс Маркет" ввел подписку для продавцов, которая включает инструменты продвижения и автоматизации, а также сниженную комиссию за размещение и ограничение... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T12:09:00+03:00
яндекс.маркет
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736496135_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_11411b09d29e319fc59fa9f17a7bc1de.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736496135_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_872a06945bd5f8240ab68be25dfae080.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сервис "Яндекс Маркет" ввел для продавцов подписку с инструментами продвижения
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Яндекс Маркет" ввел подписку для продавцов, которая включает инструменты продвижения и автоматизации, а также сниженную комиссию за размещение и ограничение скидок за счет площадки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Яндекс Маркет" продолжает тестировать новые модели работы с продавцами. Теперь им доступна подписка, которая включает инструменты продвижения и автоматизации, а также сниженную комиссию и ограничение скидок за счет площадки", - говорится в сообщении.
Модель позволит продавцам самостоятельно определять конечную цену для покупателей, иметь больше контроля и предсказуемости на площадке, а также пользоваться востребованными инструментами продвижения.
Такую подписку запустили для продавцов детских товаров - они смогут включить новый тариф или работать по действующим условиям оферты.
Для хранящих товары на складах "Маркета" или работающих по модели "Экспресс" сниженная комиссия по подписке составит 9%, а для тех, кто продает со своего склада, - 16%. Ранее в этой категории комиссии в среднем составляли 41% и 48%, указали в компании. При включении сниженного тарифа также ограничиваются дополнительные скидки со стороны маркетплейса - цену на витрине определяет сам продавец.
В декабре маркетплейс запустил модель со сниженной комиссией для категории "Товары для красоты", а теперь - для продавцов детских товаров, отметили в компании.