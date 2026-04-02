Продавцы "Яндекс Маркета" смогут управлять размером комиссии маркетплейса

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Яндекс Маркет" ввел подписку для продавцов, которая включает инструменты продвижения и автоматизации, а также сниженную комиссию за размещение и ограничение скидок за счет площадки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Модель позволит продавцам самостоятельно определять конечную цену для покупателей, иметь больше контроля и предсказуемости на площадке, а также пользоваться востребованными инструментами продвижения.

Такую подписку запустили для продавцов детских товаров - они смогут включить новый тариф или работать по действующим условиям оферты.

Для хранящих товары на складах "Маркета" или работающих по модели "Экспресс" сниженная комиссия по подписке составит 9%, а для тех, кто продает со своего склада, - 16%. Ранее в этой категории комиссии в среднем составляли 41% и 48%, указали в компании. При включении сниженного тарифа также ограничиваются дополнительные скидки со стороны маркетплейса - цену на витрине определяет сам продавец.