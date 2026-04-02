Магнитные бури в апреле 2026: расписание по дням

Месячный прогноз магнитных бурь — в материале РИА Новости. Апрель 2026 года обещает умеренную геомагнитную обстановку без экстремальных бурь. Но несколько периодов повышенной активности Солнца все же ожидается: метеозависимым людям, гипертоникам и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, стоит знать о них заранее.

Расписание магнитных бурь на апрель по дням и часам

Наиболее вероятные даты геомагнитных возмущений в апреле 2026 года: 3–5 апреля, 9–11 апреля, 17–18 апреля и 22–23 апреля.

Самый мощный период месяца — 18–19 апреля: 18-го индекс Ap поднимется до 48, что соответствует сильной магнитной буре.

Прогноз магнитных бурь в апреле 2026 по дням

Дата Уровень активности K-индекс (Kp) Пик активности (мск) Примечание 1–2 апреля Спокойно 1–2 — Геомагнитный фон в норме 3–5 апреля Повышенная 4–5 3–4 апр, ночь и утро Первый период активности месяца 6–8 апреля Слабое возмущение 2–3 — Незначительные колебания 9–11 апреля Умеренная буря 5–6 10 апр, Kp до 5,97 Пик 10 апреля — самый высокий Kp за месяц 12–16 апреля Спокойно 1–3 — Относительно тихий период 17–18 апреля Умеренная 4–5 17–18 апр, день Геомагнитный шторм; влияние на ионосферу 19–21 апреля Повышенная 4–5 18–19 апр Высокая активность сохраняется 22–23 апреля Слабое возмущение 3–4 22 апр, вечер Незначительные колебания магнитосферы 24–27 апреля Слабое возмущение 3 26–27 апр Слабые геомагнитные возмущения 28–30 апреля Спокойно 1–2 — Конец месяца без значимой активности

Расшифровка шкалы G:

G1 — слабая буря (Kp = 5): незначительные помехи в связи, возможно северное сияние выше 60° широты

G2 — умеренная буря (Kp = 6): сбои в высокочастотной радиосвязи, полярное сияние видно до 55° широты

G3 — сильная буря (Kp = 7): перебои в электросетях, полярное сияние до 50° широты — в апреле не ожидается

G4–G5 — экстремальные бури — в апреле 2026 не прогнозируются

График магнитных бурь на апрель по городам

Степень влияния геомагнитного возмущения на человека и возможность наблюдать полярное сияние зависят от широты. Чем севернее город, тем раньше и заметнее проявляются эффекты даже слабых бурь.

Город 3–5 апр (Kp 4–5) 9–11 апр (Kp 5–6) 17–18 апр (Kp 4–5) 22–23 апр (Kp 3–4) Мурманск Сильное Среднее Слабое Среднее Санкт-Петербург Среднее Слабое Нет Слабое Москва Слабое Нет Нет Нет Екатеринбург Слабое Нет Нет Нет Новосибирск Нет Нет Нет Нет Красноярск Среднее Слабое Нет Слабое Владивосток Нет Нет Нет Нет Волгоград Слабое Нет Нет Нет Сочи Нет Нет Нет Нет Калининград Среднее Слабое Нет Слабое

Мурманск и Красноярск в зоне большего влияния. Оба города расположены севернее 55-й параллели. При K-индексе 5 и выше северное сияние над ними вполне реально, а электромагнитный фон ощутимее.

Москва и Екатеринбург находятся на широтах, где даже умеренная буря G1 практически не затрагивает ионосферу на уровне, заметном для наблюдателей с земли.

Влияние на здоровье человека

Геомагнитное возмущение — не миф и не суеверие. Механизм воздействия на организм реален, хотя у разных людей он проявляется по-разному.

Когда корональный выброс массы или усиленный солнечный ветер достигает магнитосферы Земли, возникает геомагнитный шторм. Он влияет на межпланетное магнитное поле и ионосферу. На уровне организма это сказывается на вязкости крови — она повышается, кровоток замедляется, что увеличивает нагрузку на сосуды и сердце. Одновременно меняется атмосферное давление, что особенно чувствительно для метеозависимых людей.

Острее всего геомагнитную активность переносят:

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями — из-за роста вязкости крови и нагрузки на сердечный ритм;

гипертоники — из-за перепадов давления;

люди с нарушениями нервной системы и вегето-сосудистой дистонией;

пожилые люди — из-за сниженной адаптивности;

те, кто хронически не высыпается, — у них резервы организма ниже.

Типичные симптомы во время магнитной бури:

головная боль, особенно в затылочной области;

резкие перепады артериального давления;

бессонница или, напротив, сонливость;

раздражительность и тревожность;

ощущение кислородного голодания, нехватки воздуха;

снижение концентрации внимания.

Важный нюанс: связь между геомагнитными бурями и самочувствием подтверждена статистически, но не у всех людей. По разным оценкам, к метеозависимым относятся от 25 до 50% взрослого населения. Остальные практически не замечают бурь уровня G1–G2.

Врачи напоминают: прогноз магнитных бурь — это предупреждение, а не приговор. Правильный режим дня часто помогает пережить такие периоды гораздо легче.

Симптомы при разных уровнях геомагнитной активности

Уровень (Kp) Шкала G Кто ощущает Возможные симптомы Влияние на технику 0–3 — Единицы Практически нет Норма 4 — Метеочувствительные Легкая усталость Незначительные помехи в радиосвязи 5 G1 Метеозависимые и гипертоники Головная боль, давление Сбои в GPS, северное сияние выше 60° 6 G2 Все группы риска Перепады давления, бессонница Помехи в радиосвязи 7 G3 Широкая аудитория Выраженные симптомы у сердечников Перебои в электросетях 8–9 G4–G5 Практически все Острые кризы у хроников Массовые сбои в инфраструктуре

Как пережить магнитную бурю: рекомендации врачей

Есть набор мер, которые снижают нагрузку на организм в период повышенной геомагнитной активности.

Терапевт Александр Новиков рекомендует: избегать повышенных нагрузок, следить за режимом сна, постараться выделить время для отдыха в середине дня, а также по возможности больше находиться на свежем воздухе.

Накануне бури (за 1–2 дня):

Скорректируйте нагрузку: отложите интенсивные тренировки, важные встречи и стрессовые задачи на другие дни.

Проверьте домашнюю аптечку: гипертоникам — препараты для нормализации давления, всем — средства от головной боли.

Ложитесь спать чуть раньше обычного: бессонница в период бурь усиливает все остальные симптомы.

Во время бури:

Пейте больше воды: при повышенной вязкости крови гидратация важна.

Ограничьте кофе и алкоголь, так как оба повышают артериальное давление и нагрузку на сердечный ритм.

Включите продукты, богатые антиоксидантами: ягоды, зеленый чай, темный шоколад. Антиоксиданты снижают окислительный стресс в клетках.

Откажитесь от резких физических нагрузок, в период бурь кровоток и так работает в напряженном режиме.

При признаках сильного скачка давления — измерьте его и при необходимости примите назначенный препарат.

Ограничьте просмотр новостей и экранное время перед сном.

Дыхательное упражнение для снятия напряжения нервной системы:

вдох на 4 счета, задержка на 4, выдох на 4. Повторить 5–7 раз.

Активирует парасимпатическую нервную систему и снижает тревожность.

Если артериальное давление поднялось выше 160/100 и не снижается после приема привычного препарата, появилась боль в груди, онемение конечностей или резкое ухудшение зрения — это повод не ждать, пока буря закончится, а вызывать скорую.

Наблюдать за небом: полярное сияние в апреле при Kp 5 и выше реально увидеть в Мурманске, Архангельске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге и Калининграде. При Kp 6–7 северное сияние фиксировали даже над Москвой. Лучшее время — через 1–2 часа после захода Солнца, в ясную ночь вдали от городской засветки.