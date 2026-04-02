Львова-Белова рассказала о воссоединении детей с семьями на Украине

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Семь детей, находившихся в России, воссоединятся с семьями на Украине, в Германии, Польше и Франции, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Воссоединение детей с их семьями в России , на Украине и в третьих странах – последовательная работа, которую ведём по поручению президента Владимира Путина . В ближайшее время к близким приедут семь детей из шести семей", - написала Львова-Белова в канале на платформе Max

Она отметила, что с близкими воссоединится мальчик, проживавший ранее с бабушкой и дедушкой, который хочет переехать к маме на Украину. Еще двое братьев после смерти родителей находились под временной опекой родственника, сейчас их сестра, проживающая в Германии , оформила опеку и хочет принять их в свою семью.

"Девочка приехала из Польши к бабушке в Россию, хочет вернуться обратно к маме. Ещё один ребёнок после смерти родителей оказался в учреждении, по согласию мальчика его родная сестра на Украине оформила опеку", - добавила омбудсмен.

По словам Львовой-Беловой, также воссоединится с близкими подросток, проживающий с отчимом после смерти мамы. Он выразил желание переехать к родному отцу на Украину. Другой мальчик из-за невозможности проживания с отцом оказался в социальном учреждении, о желании вернуть сына сообщила мама, находящаяся во Франции

"Спасибо первой леди Соединённых Штатов Америки Мелании Трамп за её неизменную приверженность и активное участие в работе по воссоединению детей с их семьями. Благодаря её координации удалось ускорить эти воссоединения и заложить основу для более оперативного процесса в дальнейшем"", - добавила Львова-Белова.

Омбудсмен уточнила, что всего при поддержке ее аппарата с родственниками в России воссоединились 30 детей из 22 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах – 141 ребёнок из 114 семей.