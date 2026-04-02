19:41 02.04.2026 (обновлено: 19:42 02.04.2026)
Львова-Белова рассказала о воссоединении детей с семьями на Украине
Семь детей, находившихся в России, воссоединятся с семьями на Украине, в Германии, Польше и Франции, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка РИА Новости, 02.04.2026
Львова-Белова: 7 живших в РФ детей воссоединят с семьями на Украине

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Семь детей, находившихся в России, воссоединятся с семьями на Украине, в Германии, Польше и Франции, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Воссоединение детей с их семьями в России, на Украине и в третьих странах – последовательная работа, которую ведём по поручению президента Владимира Путина. В ближайшее время к близким приедут семь детей из шести семей", - написала Львова-Белова в канале на платформе Max.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Киев запугивает семьи разлучением с детьми, заявила Львова-Белова
11 февраля, 18:28
Она отметила, что с близкими воссоединится мальчик, проживавший ранее с бабушкой и дедушкой, который хочет переехать к маме на Украину. Еще двое братьев после смерти родителей находились под временной опекой родственника, сейчас их сестра, проживающая в Германии, оформила опеку и хочет принять их в свою семью.
"Девочка приехала из Польши к бабушке в Россию, хочет вернуться обратно к маме. Ещё один ребёнок после смерти родителей оказался в учреждении, по согласию мальчика его родная сестра на Украине оформила опеку", - добавила омбудсмен.
По словам Львовой-Беловой, также воссоединится с близкими подросток, проживающий с отчимом после смерти мамы. Он выразил желание переехать к родному отцу на Украину. Другой мальчик из-за невозможности проживания с отцом оказался в социальном учреждении, о желании вернуть сына сообщила мама, находящаяся во Франции.
"Спасибо первой леди Соединённых Штатов Америки Мелании Трамп за её неизменную приверженность и активное участие в работе по воссоединению детей с их семьями. Благодаря её координации удалось ускорить эти воссоединения и заложить основу для более оперативного процесса в дальнейшем"", - добавила Львова-Белова.
Омбудсмен уточнила, что всего при поддержке ее аппарата с родственниками в России воссоединились 30 детей из 22 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах – 141 ребёнок из 114 семей.
"Работаем на основании обращений родителей или близких родственников, имеющих необходимые правовые основания, с обязательным учётом интересов детей и всех обстоятельств ситуации", - подчеркнула Львова-Белова.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Львова-Белова работает над воссоединением вывезенных в ЕС детей с семьями
11 февраля, 18:42
 
