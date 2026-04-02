16:50 02.04.2026 (обновлено: 17:17 02.04.2026)
"Локомотив" продлил контракт с вратарем Митрюшкиным
Московский "Локомотив" продлил контракт с вратарем Антоном Митрюшкиным, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 02.04.2026
"Локомотив" продлил контракт с вратарем Митрюшкиным до 2030 года

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Московский "Локомотив" продлил контракт с вратарем Антоном Митрюшкиным, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Срок соглашения с Митрюшкиным рассчитан до 2030 года. В текущем сезоне он провел за "Локомотив" 22 матча, в четырех из которых сохранил ворота в неприкосновенности.
Митрюшкину 30 лет. На его счету 40 матчей за "Локомотив". Он воспитанник московского "Спартака" и дебютировал во взрослом футболе в составе "красно-белых" весной 2014 года. В 2016 году перешел в швейцарский "Сьон", за который выступал на протяжении четырех лет, после он играл в Германии за дюссельдорфскую "Фортуну" и дрезденское "Динамо", а в 2022 году вернулся в Россию, подписав контракт с "Химками". В феврале Митрюшкин был выбран капитаном "Локомотива".
