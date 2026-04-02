Ливия призвала другие страны принять меры по буксировке "Арктик Метагаз"

БЕНГАЗИ (Ливия), 2 апр - РИА Новости . Ливия после потери контроля над российским газовозом "Арктик Метагаз" призывает другие страны Средиземного моря принять меры по буксировке судна, заявил РИА Новости представитель ливийского комитета по ситуации с газовозом Халед Гулям.

"На фоне нынешних погодных колебаний в Средиземном море никто не может предсказать, что будет с танкером. Это дело требует, чтобы компетентные органы средиземноморских стран последовали примеру ливийских властей, которые всеми силами пытались взять танкер под контроль", - сказал Гулям.