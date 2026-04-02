Ливия призвала другие страны принять меры по буксировке "Арктик Метагаз"
15:06 02.04.2026
Ливия призвала другие страны принять меры по буксировке "Арктик Метагаз"
Ливия призвала другие страны принять меры по буксировке "Арктик Метагаз" - РИА Новости, 02.04.2026
Ливия призвала другие страны принять меры по буксировке "Арктик Метагаз"
Ливия после потери контроля над российским газовозом "Арктик Метагаз" призывает другие страны Средиземного моря принять меры по буксировке судна, заявил РИА... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T15:06:00+03:00
2026-04-02T15:06:00+03:00
средиземное море
ливия
украина
в мире, средиземное море, ливия, украина, мария захарова
В мире, Средиземное море, Ливия, Украина, Мария Захарова
Ливия призвала другие страны принять меры по буксировке "Арктик Метагаз"

Ливия призвала другие страны принять меры по буксировке танкера "Арктик Метагаз"

Российский танкер Arctic Metagaz, дрейфующий в Средиземном море
БЕНГАЗИ (Ливия), 2 апр - РИА Новости. Ливия после потери контроля над российским газовозом "Арктик Метагаз" призывает другие страны Средиземного моря принять меры по буксировке судна, заявил РИА Новости представитель ливийского комитета по ситуации с газовозом Халед Гулям.
В четверг ливийское управление портов и морского транспорта сообщило, что власти из-за погодных условий потеряли контроль над российским газовозом, поврежденным в Средиземном море при атаке со стороны украинских катеров. Управление призвало суда не приближаться к "Арктик Метагаз", который снова дрейфует в море.
"На фоне нынешних погодных колебаний в Средиземном море никто не может предсказать, что будет с танкером. Это дело требует, чтобы компетентные органы средиземноморских стран последовали примеру ливийских властей, которые всеми силами пытались взять танкер под контроль", - сказал Гулям.
По его словам, из-за непогоды и сильных волн трос, связывавший газовоз с буксиром, оборвался.
Ранее Гулям сообщал РИА Новости, что власти Ливии хотят отбуксировать атакованный Украиной российский газовоз "Арктик Метагаз" за пределы своих территориальных вод с целью провести разгрузку.
Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины, предположительно, с побережья Ливии в непосредственной близости от территориальных вод Мальты.
Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, после атаки лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков, они лечатся в Москве, остальные члены экипажа вернулись в Мурманск.
