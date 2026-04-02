Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
12:03 02.04.2026
Ликсутов: завод из ОЭЗ Москвы создал свыше 80 тысяч платиновых термометров
Предприятие "Термико", которое находится в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", создало свыше 80 тысяч платиновых термометров в 2025 году,... РИА Новости, 02.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084731518_0:229:3071:1956_1920x0_80_0_0_96ecd34ae9ca202f592c6fe5934c7b84.jpg
РИА Новости
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Предприятие "Термико", которое находится в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", создало свыше 80 тысяч платиновых термометров в 2025 году, указал заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Технология производства датчиков, которые используют в приборах учета тепла, принадлежит заводу.
Ликсутов отметил, что столица по поручению мэра Москвы Сергея Собянина регулярно внедряет российские разработки в работу городских служб. Так, зависимость от импорта уменьшается, трата денег сокращается, а задачи решаются быстрее.
"В 2025 году завод из особой экономической зоны “Технополис Москва” поставил для нужд жилищно-коммунального хозяйства столицы почти 11 тысяч комплектов платиновых термометров и защитной арматуры для приборов учета тепла. При изготовлении этих устройств использовали исключительно отечественные материалы", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
За два месяца этого года завод "Термико" выпустил более 17 тысяч платиновых термометров. От данных устройств зависит погодное регулирование и настройка отопления в городских зданиях. Они являются одними из самых точных приборов, поскольку не боятся коррозии и вибраций, стабильно работают. Их считают стандартом в промышленности.
На данный момент предприятие поставляет продукцию во все регионы России и страны ближнего зарубежья. Всего завод производит свыше 50 типов термопреобразователей, которые используются практически во всех сферах промышленности.
В этом году московская особая экономическая зона празднует 20-летний юбилей со дня открытия. За это время проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России.
На данный момент свыше 240 высокотехнологичных компаний производят продукцию на 10 площадках площадью 392 гектара. Они представляют такие стратегические направления, как микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ, робототехнику и другие. Здесь создано 30 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.
Городские решения помогают предприятиям производить товары, которые укрепляют технологическую независимость России. Это вносит вклад в осуществление национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Ранее министр столичного правительства, руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов сообщал, что столичное предприятие "Группа Полипластик" создало новый вид полимерной трубной продукции, предназначенной для защиты электрического кабеля.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала