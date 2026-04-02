Ликсутов: завод из ОЭЗ Москвы создал свыше 80 тысяч платиновых термометров

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Предприятие "Термико", которое находится в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", создало свыше 80 тысяч платиновых термометров в 2025 году, указал заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Технология производства датчиков, которые используют в приборах учета тепла, принадлежит заводу.

Ликсутов отметил, что столица по поручению мэра Москвы Сергея Собянина регулярно внедряет российские разработки в работу городских служб. Так, зависимость от импорта уменьшается, трата денег сокращается, а задачи решаются быстрее.

"В 2025 году завод из особой экономической зоны “Технополис Москва” поставил для нужд жилищно-коммунального хозяйства столицы почти 11 тысяч комплектов платиновых термометров и защитной арматуры для приборов учета тепла. При изготовлении этих устройств использовали исключительно отечественные материалы", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

За два месяца этого года завод "Термико" выпустил более 17 тысяч платиновых термометров. От данных устройств зависит погодное регулирование и настройка отопления в городских зданиях. Они являются одними из самых точных приборов, поскольку не боятся коррозии и вибраций, стабильно работают. Их считают стандартом в промышленности.

На данный момент предприятие поставляет продукцию во все регионы России и страны ближнего зарубежья. Всего завод производит свыше 50 типов термопреобразователей, которые используются практически во всех сферах промышленности.

В этом году московская особая экономическая зона празднует 20-летний юбилей со дня открытия. За это время проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России.

На данный момент свыше 240 высокотехнологичных компаний производят продукцию на 10 площадках площадью 392 гектара. Они представляют такие стратегические направления, как микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ, робототехнику и другие. Здесь создано 30 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.

Городские решения помогают предприятиям производить товары, которые укрепляют технологическую независимость России. Это вносит вклад в осуществление национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".