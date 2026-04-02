Миллер встретился с Ларионовым после вылета СКА из плей-офф КХЛ

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер провел рабочую встречу с главным тренером петербургского СКА Игорем Ларионовым после вылета клуба из плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в Telegram-канале энергетической компании.

В сезоне-2025/26 петербуржцы выбыли из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии первого раунда, проиграв столичному ЦСКА в пяти матчах серии (1-4).

Отмечается, что на прошедшей встрече Ларионов и Миллер обсудили итоги завершившегося для СКА сезона и стоящие перед командой задачи на сезон-2026/27.