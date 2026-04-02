Пашинян заявил о нежелании расторгать договор с Россией об управлении ж/д

ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. Армения не планирует расторгать с Россией договор о концессионном управлении железными дорогами республики, заявил журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Что касается расторжения договора…Этот рычаг у Республики Армения есть, но мы не планируем и не хотим идти по такому пути… Пока обсуждения продолжаются, я не вижу повода говорить о каком-то согласии или несогласии (по железным дорога - ред.)", - заявил Пашинян в ход брифинга в четверг, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Он сообщил, что в среду обсудил вопросы, связанные с функционированием железных дорог, с президентом РФ Владимиром Путиным. "Что касается железной дороги, да, мы подробно обсудили и провели детальную беседу (с Путиным – ред.). Мы представили наши позиции и точки зрения, выслушали позиции и точки зрения российских коллег и договорились продолжить обсуждения", - заявил Пашинян.
Он добавил, что задача Армении - полная реализация своего конкурентного потенциала. "У нас нет никаких проблем с Россией, наоборот, мы высоко ценим наши дружеские отношения и никоим образом не хотим наносить ущерб интересам России", - заявил Пашинян.
Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил в интервью РИА Новости, что Россия не ведет переговоры о передаче Казахстану концессии на управление железными дорогами Армении. По его словам, российская сторона, во-первых, "никаких концессий отдавать не планирует", а во-вторых, на официальном уровне партнеры в Армении с Москвой эти вопросы не обсуждали. Он отрицательно ответил на вопрос, были ли переговоры у России с Казахстаном по этой теме.
Армения в феврале 2008 года передала свою железнодорожную инфраструктуру в концессионное управление "дочке" РЖД— ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". Срок составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет.