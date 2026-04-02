Свыше 1,5 тысячи консультаций провел центр "Мой бизнес" Севастополя

Почти на треть выросло число МСП в Подмосковье за пять лет

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Севастопольский центр "Мой бизнес" предоставил с начала этого года более 1,5 тысячи информационно-консультационных услуг, сообщает пресс-служба правительства города.

Заместитель директора центра "Мой бизнес" Мария Меснянкина отметила, что на площадке прошло уже более 30 мероприятий в очном и онлайн-форматах.

Одним из таких событий стал обучающий семинар на тему "Сайт или соцсети – что лучше выбрать для бизнеса", он собрал порядка 50 человек. Участники обсудили ключевые каналы привлечения клиентов и искали ответ на вопрос, где сосредоточить усилия для получения большего трафика.

Помимо онлайн-площадок, на семинаре рассмотрели и другие способы взаимодействия с аудиторией: рекламу в геосервисах, наружную рекламу, полиграфию и нетворкинг. Само мероприятие, организованное центром "Мой бизнес", стало для участников площадкой для полезного общения и обмена опытом, отметили в пресс-службе правительства города.