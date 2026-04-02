Совет ISU не рассматривал вопрос допуска взрослых фигуристов из России

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости, Влад Жуков. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассматривал вопрос допуска российских и белорусских фигуристов к международным стартам только на юниорском уровне, ситуация со взрослыми спортсменами не обсуждалась, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.

"На повестке дня находятся только фигуристы-юниоры, - сообщил один из источников. – Взрослые спортсмены в настоящее время не рассматриваются, но их держат в уме на будущее".