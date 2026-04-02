Совет ISU не рассматривал вопрос допуска взрослых фигуристов из России

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости, Влад Жуков. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассматривал вопрос допуска российских и белорусских фигуристов к международным стартам только на юниорском уровне, ситуация со взрослыми спортсменами не обсуждалась, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
Заседание совета состоялось 29 марта в Праге. Ранее несколько источников сообщили РИА Новости, что на заседании было решено отложить вопрос о допуске российских и белорусских фигуристов-юниоров к международным соревнованиям до лета.
"На повестке дня находятся только фигуристы-юниоры, - сообщил один из источников. – Взрослые спортсмены в настоящее время не рассматриваются, но их держат в уме на будущее".
Российские фигуристы с 2022 года отстранены ISU от турниров под эгидой организации. Исключение было сделано только для квалификационного турнира Олимпиады 2026 года в Италии и самих Игр, где выступили россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян.