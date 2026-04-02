Безопасность Ормузского пролива невозможна во время конфликта, заявил Ван И - РИА Новости, 02.04.2026
17:39 02.04.2026
Безопасность Ормузского пролива невозможна во время конфликта, заявил Ван И
Безопасность Ормузского пролива невозможна, пока на Ближнем Востоке продолжается конфликт, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 02.04.2026
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Безопасность Ормузского пролива невозможна, пока на Ближнем Востоке продолжается конфликт, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
Ван И в четверг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. В ходе разговора стороны обсудили конфликт на Ближнем Востоке.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
СМИ: Китай и Иран ведут переговоры о проходе судов через Ормузский пролив
5 марта, 23:28
"Пока боевые действия (на Ближнем Востоке - ред.) продолжаются, безопасность пролива (Ормузский пролив - ред.) невозможна", - сказал Ван И, чьи слова приводит МИД КНР.
Он также отметил, что Китай ценит усилия Саудовской Аравии по содействию миру и готов совместно работать над его скорейшим восстановлением на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
Контейнеровоз в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Иран пропускает через Ормуз суда дружественных стран, заявила Захарова
1 апреля, 16:09
 
