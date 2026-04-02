Посол Ирана поблагодарил Россию за усилия по прекращению конфликта

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали на встрече с замглавы МИД РФ Георгием Борисенко поблагодарил российскую сторону за направленную в Иран гуманитарную помощь и за усилия Москвы по урегулированию конфликта Исламской республики с США и Израилем, сообщили в МИД России.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.