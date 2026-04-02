13:31 02.04.2026
Посол Ирана поблагодарил Россию за усилия по прекращению конфликта
Посол Ирана поблагодарил Россию за усилия по прекращению конфликта
Посол Ирана в России Казем Джалали на встрече с замглавы МИД РФ Георгием Борисенко поблагодарил российскую сторону за направленную в Иран гуманитарную помощь и... РИА Новости, 02.04.2026
Посол Ирана Джалали поблагодарил Россию за усилия по урегулированию кризиса

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали на встрече с замглавы МИД РФ Георгием Борисенко поблагодарил российскую сторону за направленную в Иран гуманитарную помощь и за усилия Москвы по урегулированию конфликта Исламской республики с США и Израилем, сообщили в МИД России.
По сообщению на сайте министерства, встреча дипломатов состоялась в четверг. Они обсудили осложнение ситуации на Ближнем Востоке из-за операции США и Израиля против Ирана.
"Казем Джалали поблагодарил российскую сторону за переданную Тегерану весомую гуманитарную помощь, а также предпринимаемые интенсивные усилия, направленные на скорейшее прекращение кровопролития и устойчивое долгосрочное урегулирование кризиса вокруг Ирана", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
