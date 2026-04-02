"Хранилище Судного дня" — что это такое

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. В "хранилище Судного дня" на Шпицбергене добавили 7800 новых образцов семян. Зачем ученые внезапно сделали это?

Больше миллиона

Благодаря этим новым пожертвованиям общее количество уникальных семян, хранящихся под землей, достигло невероятной цифры — 1 386 102.

Ученые добавили в коллекцию основные зерновые культуры из Африки, оливки из Испании и древние культуры из Гватемалы.

Так, Гватемала пожертвовала два сорта теосинте — дикого предка кукурузы, который произрастает в этой стране и до сих пор выращивается местными фермерами.

Нигер предоставил 204 сорта сельскохозяйственных культур, включая сорго, коровий горох, арахис и перловое просо.

Семена хранятся глубоко под землей в морозильных камерах, где поддерживается постоянная температура —18°C (–0,4°F). Из-за вечной мерзлоты семена останутся в замороженном состоянии, даже если будут перебои с электроэнергией.

Доктор Стефан Шмитц, исполнительный директор Crop Trust (организации, которая занимается сохранением разнообразия сельскохозяйственных культур), говорит : "Создание резервных копий семян на Шпицбергене — один из самых простых и эффективных шагов, которые мир может предпринять для защиты основы сельского хозяйства".

© AP Photo / David Keyton Всемирное семенохранилище ("хранилище Судного дня") на острове Шпицберген © AP Photo / David Keyton Всемирное семенохранилище ("хранилище Судного дня") на острове Шпицберген

На случай "конца света"

Цель создания этого хранилища семян — стать последней "глобальной подстраховкой" для национальных организаций.

Если вдруг случится катастрофа планетарного масштаба вроде падения огромного метеорита, у выживших по-прежнему будет все необходимое для возобновления сельского хозяйства с нуля.

"Хранилище на случай конца света" было открыто в 2008 году и находится в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Норвегии.

В отличие от обычного хранилища семян, "хранилище Судного дня" работает по принципу "черного ящика", при котором вкладчики остаются владельцами семян и единственными, кто может забрать в любой момент и без объяснений.

Семена надежно укрыты, они запечатаны в трехслойные пакеты из фольги, изготовленные на заказ, которые помещены в коробки и хранятся на полках.

Есть и в России

Хранилище в Шпицбергене далеко не единственное, миллионы сортов семян уже хранятся в так называемых генобанках по всему миру.

Есть подобное хранилище и у нас в России — Якутское криохранилище, похожее на "природный холодильник": круглый год здесь поддерживается температура около минус десяти градусов.

Такие условия считаются идеальными для почти бессрочного хранения зерновых культур.

В настоящее время подземное хранилище в Якутии заполнено лишь на десятую часть своего объема. В нем хранится около 13 тысяч семян из различных регионов России, хотя его проектная вместимость составляет 100 тысяч единиц.

В ближайшие годы объем планируют увеличить в десять раз — до миллиона образцов.

Криобанк находится на глубине 12 метров, где при температуре минус десять градусов на стеллажах размещены семена сельскохозяйственных культур. Некоторые из них хранятся здесь уже почти 50 лет.

Не уступает норвежскому

Якутское криохранилище старше норвежского, при этом в "хранилище Судного дня" для поддержания отрицательной температуры используются холодильные установки, несмотря на расположение за полярным кругом.

"Это не просто яма в земле. Здесь много конструкций, которые запасают зимний холод. У нас зимой минус 50, и этот холод аккумулируется, а затем постепенно отдается в хранилище", — говорит заведующий отделом экологической биохимии и биотехнологии Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Михаил Шашурин.

Каждая полка представляет собой настоящий архив растительного мира.

В коллекции собраны злаки, бобовые и прочие культуры, которые сохраняются как для научных исследований, так и в качестве запасного источника продовольствия.

Регулярно проводится проверка жизнеспособности семян.