Миронов призвал создать новые карты общего сейсмического районирования

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов призвал правительство РФ создать новые цифровые карты общего сейсмического районирования, отражающие современные данные.
Как отметил парламентарий, карты общего сейсмического районирования - основа сейсмической безопасности России. По его словам, они необходимы при планировании строительства жилья, размещения предприятий, объектов оборонного значения, критически важной инфраструктуры.
"В настоящее время в качестве нормативных утверждены карты, разработанные на основании ОКР еще 1997 года. С тех пор в ряде регионов произошли значимые изменения в развитии сейсмического процесса, накоплен большой фактический материал, разработаны современные методы районирования. Нужна принципиально новая цифровая карта ОСР, где все это будет отражено", - сказал РИА Новости Миронов.
По его словам, скорейшее решение проблемы зависит от правительства РФ.
"Из ответа Российской академии наук на мое обращение по вопросу обновления карт ОСР очевидно, что у нас единая позиция с ученым сообществом: необходимо незамедлительно начать эту работу, обозначив ее как первостепенную на правительственном уровне. Рассчитываю, что реакция кабмина будет скорой и конструктивной", - заключил он.
Миронов предложил наказывать за поддельный диплом врача
