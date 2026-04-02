"Спасти Украину". Новая выходка Каллас против России возмутила Запад

Уточняется, что ЕС получил 1,4 миллиарда евро сверхприбыли за счет процентов по денежным остаткам, происходящим от обездвиженных активов Центробанка России, находящихся на хранении в центральных депозитариях ценных бумаг. Получение этой суммы стало четвертым подобным переводом после третьего транша, осуществленного в августе 2025-го. Она включает доходы, накопленные во второй половине прошлого года.