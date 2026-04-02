"Спасти Украину". Новая выходка Каллас против России возмутила Запад - РИА Новости, 02.04.2026
15:04 02.04.2026 (обновлено: 16:19 02.04.2026)
"Спасти Украину". Новая выходка Каллас против России возмутила Запад
Глава евродипломатии Кая Каллас всячески отвергает необходимость переговоров с Россией, рискуя масштабным кризисом на Украине и в Европе, заявил член финской... РИА Новости, 02.04.2026
"Спасти Украину". Новая выходка Каллас против России возмутила Запад

Мема: Каллас отвергает переговоры с РФ, которые могли бы спасти Украину и ЕС

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас всячески отвергает необходимость переговоров с Россией, рискуя масштабным кризисом на Украине и в Европе, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Каллас пообещала Украине 80 миллионов евро, которые будут взяты из замороженных российских активов. <…> Она антидипломатична и работает против интересов Евросоюза. Мир перестраивается: президент США Дональд Трамп хочет выйти из НАТО, а ЕС совершенно потерян. Глобальный энергетический кризис угрожает масштабным экономическим кризисом в Европе, но она продолжает свою политику евросамоубийства", — написал он в соцсети X.
По словам политика, европейские лидеры вновь отвергают дипломатию и переговоры с Россией, но именно это могло бы спасти Европу и Украину.
Ранее Еврокомиссия сообщила, что ЕС направит еще 1,4 миллиарда евро доходов от российских активов на поддержку Украины. Накануне Брюссель выделил Киеву дополнительные 80 миллионов евро за счет прибыли от этих активов.
Уточняется, что ЕС получил 1,4 миллиарда евро сверхприбыли за счет процентов по денежным остаткам, происходящим от обездвиженных активов Центробанка России, находящихся на хранении в центральных депозитариях ценных бумаг. Получение этой суммы стало четвертым подобным переводом после третьего транша, осуществленного в августе 2025-го. Она включает доходы, накопленные во второй половине прошлого года.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов Москвы примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025-го перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
