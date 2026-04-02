Дель Пьеро назвал сборную Италии посмешищем для мирового футбола

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бывший нападающий сборной Италии и туринского "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро считает, что национальная команда стала посмешищем для мирового футбола после очередного невыхода на чемпионат мира.
Во вторник сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Итальянцы не смогли выйти в финальную часть чемпионата мира в третий раз подряд.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 2-ой раунд
31 марта 2026 • начало в 21:45
Закончен (П)
79’ • Харис Табакович
121’ • Бенджамин Тахирович (П)
121’ • Харис Табакович (П)
121’ • Kerim Alajbegovic (П)
121’ • Esmir Bajraktarevic (П)
15’ • Мойзе Кин
121’ • Сандро Тонали (П)
"Италия уже стала посмешищем мирового футбола. Три пропущенных чемпионата мира подряд трудно простить. Как может столь престижная сборная пропустить такую серию турниров? Четырехкратные чемпионы мира не забивают ни одного гола на чемпионатах мира уже двадцать лет. Раньше у нас были игроки мирового уровня, сегодня средний и очень скромный уровень", - приводит слова Дель Пьеро Mondo Primavera.
После невыхода сборной Италии на чемпионат мира президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина объявил об уходе с занимаемой должности. Позднее об отставке с поста главы делегации национальной команды также объявил экс-вратарь сборной Джанлуиджи Буффон.
Дель Пьеро 51 год. В составе "Ювентуса" он стал шестикратным чемпионом Италии, еще два титула были отозваны. Также с туринским клубом он выиграл Кубок Италии, четыре Суперкубка страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Помимо "Ювентуса", Дель Пьеро выступал за "Падову", австралийский "Сидней" и индийский "Дели Дайнамос". В составе сборной Италии Дель Пьеро провел 91 матч, забил 27 мячей, стал чемпионом мира 2006 года и вице-чемпионом Европы 2000 года.