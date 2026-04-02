Россиянам рассказали, как проверить свою кредитную историю и счета

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Для проверки кредитной истории россиянам необходимо сначала через портал "Госуслуги" выяснить, в каких бюро кредитных историй (БКИ) хранятся нужные данные, а затем запросить кредитный отчет в каждом из них, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

"Информация о кредитах хранится в бюро кредитных историй (БКИ). Сначала необходимо выяснить, в каких именно бюро находится ваша кредитная история. Это можно сделать бесплатно через портал "Госуслуги" в разделе "Справки и выписки", услуга "Получение сведений о бюро кредитных историй". Система покажет список всех БКИ, где хранятся данные о ваших кредитах", - сказал Свищев

Парламентарий указал, что далее необходимо запросить кредитный отчет в каждом из этих бюро, в электронном виде это можно сделать бесплатно два раза в год через личный кабинет на сайте БКИ или через "Госуслуги".

"Самый надежный и бесплатный способ проверить все банковские счета - личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России . Получить доступ можно двумя путями: лично обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом, там выдадут логин и пароль, либо войти через подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги", - отметил он.

Свищев объяснил, что после авторизации на сайте необходимо: нажать на свои ФИО в правом верхнем углу страницы, перейти в раздел "Профиль", открыть вкладку "Сведения" (в мобильной версии это раздел "Информация", затем "Банковские счета") и выбрать пункт "Счета" и отметить вариант "Показать только открытые". Он добавил, что система сформирует список счетов, карт и вкладов, которые в настоящий момент открыты на ваше имя: номера счетов, названия банков, даты открытия и статус.

"Важно знать, что налоговая служба видит все счета, открытые на ваше имя, начиная с 1 июля 2014 года, с этой даты банки были обязаны передавать такую информацию. А вот если у вас есть старый вклад, открытый, скажем, в 2010 году, и вы им не пользовались, он в налоговой базе может не отразиться. В таком случае придется запрашивать выписку напрямую в банке. Поэтому сверяемся с ФНС, а потом проверяем себя", - пояснил он.

Депутат подчеркнул, что проверить свои счета и кредитную историю занимает 10-15 минут, но эти минуты могут сберечь годы судебных разбирательств и миллионы рублей.