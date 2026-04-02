В Иране более шести миллионов человек записались в добровольцы

ТЕГЕРАН, 2 апр - РИА Новости. Более 6 миллионов человек записались в добровольцы в Иране на фоне конфликта с США и Израилем.
Ранее американский журнал Atlantic со ссылкой на источники сообщил, что военные США разрабатывают планы двух наземных операций по захвату острова Харк и иранского обогащенного урана, но решения президента США Дональда Трампа по этому поводу нет.
Агентство Tasnim опубликовало данные, сообщив, что число добровольцев на фоне угроз США начать операцию на иранской территории пересекло отметку в 6 миллионов человек.
При этом спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф на странице в соцсети X сообщил о порядка 7 миллионов человек, заявивших о готовности взять в руки оружие, чтобы защитить свою страну.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
