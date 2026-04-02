Иран вправе изучать вопрос о выходе из ДНЯО, заявил глава дипмиссии в Каире

КАИР, 2 апр - РИА Новости. Иран имеет право рассматривать вопрос о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) поcле 12 лет переговоров и контроля МАГАТЭ, сообщил в интервью с РИА Новости глава иранской дипломатической миссии в Каире Моджтаба Фердоусипур.
"Да, я считаю, что Иран имеет право изучать этот вопрос (выход из ДНЯО - ред.), поскольку мы неоднократно об этом говорили, но проявляли терпение", - сказал Фердоусипур.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Парламент Ирана всерьез рассматривает вопрос выхода из ДНЯО, заявил в понедельник член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что, несмотря на обсуждение вопроса выхода из ДНЯО, страна не стремится к получению ядерного оружия.
