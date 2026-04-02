Иран вправе изучать вопрос о выходе из ДНЯО, заявил глава дипмиссии в Каире

КАИР, 2 апр - РИА Новости. Иран имеет право рассматривать вопрос о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) поcле 12 лет переговоров и контроля МАГАТЭ, сообщил в интервью с РИА Новости глава иранской дипломатической миссии в Каире Моджтаба Фердоусипур.