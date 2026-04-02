Иран не видит результатов усилий посредников по урегулированию в регионе

КАИР, 2 апр - РИА Новости. Иран пока не видит положительных результатов усилий посредников по прекращению войны на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости глава иранской дипломатической миссии в Египте Моджтаба Фердоусипур.

По словам дипломата, Иран хочет получить от международных институтов или региональных акторов гарантии того, что война завершится и не повторится в будущем.