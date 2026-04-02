Иран не видит результатов усилий посредников по урегулированию в регионе

КАИР, 2 апр - РИА Новости. Иран пока не видит положительных результатов усилий посредников по прекращению войны на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости глава иранской дипломатической миссии в Египте Моджтаба Фердоусипур.
Ранее иранский телеканал Press TV сообщал со ссылкой на источник, что Иран отклонил предложение США по завершению конфликта и выдвинул свои пять условий для этого, включая компенсации, гарантии того, что война против Исламской республики не повторится, и международное признание за Тегераном власти над Ормузским проливом.
"На данный момент мы не видим в этих усилиях положительные результаты по прекращению войны. Я считаю, что США и сионистский противник (Израиль – ред.) по-прежнему не хотят прекращения огня", - сказал Фердоусипур.
По словам дипломата, Иран хочет получить от международных институтов или региональных акторов гарантии того, что война завершится и не повторится в будущем.
"Посредники – Турция, Пакистан, Египет и Саудовская Аравия - предпринимают усилия, но мы пока не увидели какой-либо серьезности. Возможно, они не могут остановить войну", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп Трамп ранее заявлял, что Вашингтон и Тегеран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
