14:13 02.04.2026 (обновлено: 14:41 02.04.2026)
Иран атаковал на Ближнем Востоке объекты промышленности, связанные с США
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078523755_0:0:1320:989_1920x0_80_0_0_e9672e4b1748bc4f02c29491d425590d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ТЕГЕРАН, 2 апр - РИА Новости. Иранские военные атаковали объекты сталелитейной и алюминиевой промышленности, связанной с США, на Ближнем Востоке, утверждает Корпус стражей исламской революции Ирана.
Ранее в Иране сообщали об ударах США и Израиля по объектам иранских металлургических компаний Khouzestan Steelи Mobarakeh Steel.
«

"Была проведена 90-я волна операции "Правдивое обещание 4" с атакой возмездия на сталелитейную и алюминиевую промышленность США в регионе", - сообщил КСИР, чье заявление публикует агентство Tasnim.

Корпус стражей уточнил, что атаковал сталелитейное предприятие в Абу-Даби в ОАЭ, связанной с компанией U.S. Steel, предприятие алюминиевой промышленности в Бахрейне, а также место дислокации американских сил неподалеку от столицы Бахрейна и объекты израильской военно-промышленной компании Rafael.
КСИР утверждает, что в результате ударов при помощи беспилотников и ракет десятки военных США погибли или получили ранения.
"Это был лишь предупреждение, в случае повторения атак на иранскую промышленность следующий наш ответ против ключевой инфраструктуры Израиля и промышленности, связанной с американской экономикой, будет значительно больнее", - добавили в КСИР.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
