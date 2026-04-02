СМИ: лидеры стран JEF не присоединятся к боевым действиям против Ирана
03:28 02.04.2026
СМИ: лидеры стран JEF не присоединятся к боевым действиям против Ирана
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Лидеры стран Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) пришли к выводу, что не могут присоединиться к боевым действиям против Ирана, пишет издание Politico.
По информации издания, на прошлой неделе лидеры Великобритании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы и Нидерландов встретились на частном ужине в Хельсинки, в ходе которого "откровенно обсудили неутешительное состояние трансатлантического альянса".
"Они твёрдо решили, что не могут согласиться с требованиями президента США присоединиться к боевым действиям против Ирана", - говорится в сообщении.
Как заявил газете неназванный чиновник, лидеры Европы по-прежнему сопротивляются в вопросе помощи США, потому что "большинство европейцев не были проинформированы заранее, а Персидский залив не имеет никакого отношения к НАТО". Кроме того, неназванный дипломат ЕС заявил Politico, что Дональд Трамп "разрушил" трансатлантические отношения, но "объединил" Европу в противостоянии войне в Иране. Другой высокопоставленный европейский чиновник заявил, что Вашингтон теперь должен "разобраться с ошибкой", связанной с атакой на Иран.
Кроме того, Politico пишет, что чиновники НАТО обеспокоены по поводу "трещины в альянсе" и того, что США ещё официально не запросили помощь НАТО в Персидском заливе. При этом, согласно чиновникам, чего именно хочет Вашингтон - неясно.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
