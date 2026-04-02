СМИ: лидеры стран JEF не присоединятся к боевым действиям против Ирана

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Лидеры стран Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) пришли к выводу, что не могут присоединиться к боевым действиям против Ирана, пишет издание Politico.

Кроме того, Politico пишет, что чиновники НАТО обеспокоены по поводу "трещины в альянсе" и того, что США ещё официально не запросили помощь НАТО в Персидском заливе. При этом, согласно чиновникам, чего именно хочет Вашингтон - неясно.