https://ria.ru/20260402/gosduma-2084664301.html
В ГД предложили увеличить штрафы УК за ненадлежащее содержание имущества
2026-04-02T00:13:00+03:00
происшествия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
https://ria.ru/20260328/gosduma-2083445484.html
https://ria.ru/20260326/gosduma-2082960745.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил в 10 раз увеличить штрафы для управляющих компаний за ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.
Законопроект направлен в правительство РФ на отзыв. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Для должностных лиц штрафы предлагается повысить с 4-5 тысяч рублей до 40-50 тысяч рублей, а для юридических лиц - с 40-50 тысяч до 400-500 тысяч рублей.
Как отмечается в пояснительной записке, действующие санкции для управляющих организаций являются незначительными издержками и не стимулируют к качественному обслуживанию домов.
"Сегодня управляющим компаниям проще заплатить символический штраф, чем реально заниматься домом. Это приводит к тому, что люди годами живут с протечками, авариями и разваливающейся инфраструктурой. Мы предлагаем сделать ответственность ощутимой, чтобы нарушать стало невыгодно", - сказал Гусев РИА Новости.
По его словам, законопроект направлен на реальную защиту людей.