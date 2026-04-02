00:13 02.04.2026
В ГД предложили увеличить штрафы УК за ненадлежащее содержание имущества
В ГД предложили увеличить штрафы УК за ненадлежащее содержание имущества

Здание Государственной думы России в Москве
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил в 10 раз увеличить штрафы для управляющих компаний за ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.
Законопроект направлен в правительство РФ на отзыв. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Для должностных лиц штрафы предлагается повысить с 4-5 тысяч рублей до 40-50 тысяч рублей, а для юридических лиц - с 40-50 тысяч до 400-500 тысяч рублей.
Как отмечается в пояснительной записке, действующие санкции для управляющих организаций являются незначительными издержками и не стимулируют к качественному обслуживанию домов.
"Сегодня управляющим компаниям проще заплатить символический штраф, чем реально заниматься домом. Это приводит к тому, что люди годами живут с протечками, авариями и разваливающейся инфраструктурой. Мы предлагаем сделать ответственность ощутимой, чтобы нарушать стало невыгодно", - сказал Гусев РИА Новости.
По его словам, законопроект направлен на реальную защиту людей.
