13:00 02.04.2026 (обновлено: 15:05 02.04.2026)
Власти Ливии потеряли контроль над российским газовозом в Средиземном море
Ливийским властям не удалось отбуксировать в порт российский газовоз, поврежденный украинскими катерами в Средиземном море. РИА Новости, 02.04.2026
© Фото : General Administration for Coast Security — Российский танкер Arctic Metagaz, дрейфующий в Средиземном море
КАИР, 2 апр — РИА Новости. Ливийским властям не удалось отбуксировать в порт российский газовоз, поврежденный украинскими катерами в Средиземном море.
"Танкер вышел из-под контроля. Судно-буксир не может вернуться для повторной швартовки", — сообщило местное управление портов и морского транспорта.
Трос оборвался из-за непогоды и сильных волн. Другим кораблям рекомендовали не приближаться к танкеру. После захода в порт его собирались отбуксировать за пределы территориальных вод Ливии. Теперь заняться этим призывают другие страны региона.
Третьего марта украинские безэкипажные катера, запущенные с побережья Ливии, атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Судно, перевозившее сто тысяч кубометров СПГ, лишилось хода и электропитания, на нем начался пожар и прогремел взрыв. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, но двое моряков получили ожоги.
Российский танкер Arctic Metagaz - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
СК раскрыл подробности атаки на российский газовоз "Арктик Метагаз"
26 марта, 14:28
 
