Европа увеличила импорт СПГ в марте до исторического максимума
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в марте выросли на 10,6% по сравнению с февралем и достигли исторического максимума на фоне конфликта на... РИА Новости, 02.04.2026
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в марте выросли на 10,6% по сравнению с февралем и достигли исторического максимума на фоне конфликта на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Суммарные поставки в марте составили 13,6 миллиарда кубометров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос примерно на 6,9%.
В феврале Европа
обновила рекорд импорта СПГ для этого месяца за всю историю наблюдений. Поставки с терминалов в газотранспортную систему ЕС
составили около 11,9 миллиарда кубометров, что на 10% выше уровня годичной давности.
Увеличение закупок происходит на фоне снижения запасов газа в подземных хранилищах. По состоянию на 1 апреля их уровень опустился ниже 28%, что является одним из самых низких показателей для этого периода за все время наблюдений.
Европа по итогам 2025 года обновила рекорд импорта СПГ. Показатель вырос на 27,5% и составил 142 миллиарда кубометров.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке
практически остановилось судоходство через Ормузский пролив
, ключевой маршрут поставок на мировой рынок сжиженного природного газа из стран Персидского залива
. Qatar Еnergy приостановила производство СПГ на своих заводах в Катаре
. Также в результате ударов была частично повреждена газовая инфраструктура в регионе.