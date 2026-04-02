Европа увеличила импорт СПГ в марте до исторического максимума - РИА Новости, 02.04.2026
18:09 02.04.2026
Европа увеличила импорт СПГ в марте до исторического максимума
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в марте выросли на 10,6% по сравнению с февралем и достигли исторического максимума на фоне конфликта на... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T18:09:00+03:00
в мире
европа
ормузский пролив
https://ria.ru/20260401/ekonomika-2084617359.html
https://ria.ru/20260331/pentagon-2084037365.html
© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция на востоке Германии,
Газокомпрессорная станция на востоке Германии,
Газокомпрессорная станция на востоке Германии,. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в марте выросли на 10,6% по сравнению с февралем и достигли исторического максимума на фоне конфликта на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Суммарные поставки в марте составили 13,6 миллиарда кубометров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос примерно на 6,9%.
Запасы газа в ПХГ Нидерландов впервые опустились ниже пяти процентов
1 апреля, 18:53
В феврале Европа обновила рекорд импорта СПГ для этого месяца за всю историю наблюдений. Поставки с терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 11,9 миллиарда кубометров, что на 10% выше уровня годичной давности.
Увеличение закупок происходит на фоне снижения запасов газа в подземных хранилищах. По состоянию на 1 апреля их уровень опустился ниже 28%, что является одним из самых низких показателей для этого периода за все время наблюдений.
Европа по итогам 2025 года обновила рекорд импорта СПГ. Показатель вырос на 27,5% и составил 142 миллиарда кубометров.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Qatar Еnergy приостановила производство СПГ на своих заводах в Катаре. Также в результате ударов была частично повреждена газовая инфраструктура в регионе.
У США есть варианты, если Иран не согласится открыть Ормуз, заявил Хегсет
31 марта, 15:50
 
