Европа увеличила импорт СПГ в марте до исторического максимума

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в марте выросли на 10,6% по сравнению с февралем и достигли исторического максимума на фоне конфликта на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Суммарные поставки в марте составили 13,6 миллиарда кубометров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос примерно на 6,9%.

В феврале Европа обновила рекорд импорта СПГ для этого месяца за всю историю наблюдений. Поставки с терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 11,9 миллиарда кубометров, что на 10% выше уровня годичной давности.

Увеличение закупок происходит на фоне снижения запасов газа в подземных хранилищах. По состоянию на 1 апреля их уровень опустился ниже 28%, что является одним из самых низких показателей для этого периода за все время наблюдений.