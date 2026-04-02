Гарбузов: столичные промышленники обсудили преимущества ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Промышленные инвесторы и предприниматели обсудили преимущества статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" и технопарка, указал министр столичного правительства, руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В столице прошел семинар для промышленных инвесторов и предпринимателей, посвященный возможностям размещения производств в столице.

"Особая экономическая зона “Технополис Москва” работает уже 20 лет, и за это время здесь сформировалась одна из самых сильных в стране экосистем для высокотехнологичного бизнеса. Сейчас на 10 площадках работают более 240 компаний, создано свыше 30 тысяч рабочих мест. Резиденты на 10 лет освобождаются от имущественного, транспортного и земельного налогов, а налог на прибыль составляет всего 2%", — цитирует Гарбузова пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики.

На мероприятии директор дирекции сопровождения и мониторинга ОЭЗ "Технополис Москва" Надежда Ишутина рассказала об особенностях организации площадки. Резиденты имеют возможность пользоваться не только налоговыми преференциями, но и могут обращаться к местным разработчикам, поставщикам комплектующих и научным лабораториям. Таким образом предприятия быстрее выводят на рынок продукцию. На семинаре участники могли задавать вопросы экспертам и обсуждать конкретные бизнес-кейсы.

Бизнес может выбрать удобный формат для работы в особой экономической зоне. В Зеленограде на площадке "Алабушево" предприятиям предоставляют землю для возведения завода с нуля, а в "Печатниках" можно арендовать готовое помещение. Также размещение производства в "Технополисе Москва" дает предпринимателям возможность выстраивать партнерские отношения с другими резидентами.

Генеральный директор компании NexTouch (группа компаний "Некс-Т") Владимир Крикушенко рассказал, что на данный момент московская ОЭЗ является драйвером городской промышленности за счет синергии государственной помощи и предпринимательской инициативы. Резиденты получают широкий пакет льгот, становятся частью экосистемы для роста и инноваций с готовой инфраструктурой и получают доступ к научному потенциалу. Это дает конкурентные преимущества, которые делают продукцию столичных компаний востребованной, и подчеркивает роль Москвы как технологического центра.

Нужные для развития предпринимательства ресурсы сконцентрированы в сети технопарков. Это современные производственно-лабораторные помещения, часто с уже встроенными "под ключ" инженерными системами, объекты инфраструктуры коллективного пользования — бизнес-инкубаторы, центры прототипирования, коворкинги. Они экономят средства компаний на создание инфраструктуры и позволяют сфокусироваться на основной деятельности.

В текущий момент в технопарках Москвы размещены свыше 2,4 тысячи компаний, более 90% — малый и средний бизнес. Так они получают доступ к налоговым льготам, грантам на оборудование, на пилотирование решений и на экспорт. Также они могут получать субсидии на обучение работников. С помощью города стартап может вырасти в крупное технологическое предприятие, а научная идея — превратиться в продукт.

Заместитель генерального директора АО "ДТИ" Никита Исаков заявил, что в последнее время бизнес все больше интересуется размещением в столице. За 2024-2025 годы спрос на помещения для технологических компаний составил более 1,5 миллиона квадратных метров, при этом свыше 70% заявителей обращаются именно для размещения в технопарке. Такие площадки дают бизнесу готовую инфраструктуру, доступ к кооперации и городским мерам поддержки, что делает их особенно востребованными.

Мероприятие состояло из 10 встреч, которые проходят на новой площадке Дома русского бильярда "Москва". Среди тем, которые предстоит обсудить в ближайшее время, — финансовые меры поддержки, участие в городских торгах и выход на экспортные рынки. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на Инвестиционном портале Москвы.

Столица развивает инфраструктуру для промышленных инвесторов и высокотехнологичных производств. Благодаря городским решениям предприниматели могут получать льготы, строить новые заводы и создавать рабочие места. Такие мероприятия вносят вклад в развитие национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".