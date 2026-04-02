Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
11:09 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/garbuzov-2084721996.html
Гарбузов: столичные промышленники обсудили преимущества ОЭЗ Москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084720619_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_07aca58014dd98779ac57b20b7fa3648.jpg
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084720619_19:0:2686:2000_1920x0_80_0_0_542714123113cc2af7cd05d837fc598c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : Пресс-служба ДИППСтоличные промышленники обсудили преимущества ОЭЗ Москвы
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Промышленные инвесторы и предприниматели обсудили преимущества статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" и технопарка, указал министр столичного правительства, руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
В столице прошел семинар для промышленных инвесторов и предпринимателей, посвященный возможностям размещения производств в столице.
"Особая экономическая зона “Технополис Москва” работает уже 20 лет, и за это время здесь сформировалась одна из самых сильных в стране экосистем для высокотехнологичного бизнеса. Сейчас на 10 площадках работают более 240 компаний, создано свыше 30 тысяч рабочих мест. Резиденты на 10 лет освобождаются от имущественного, транспортного и земельного налогов, а налог на прибыль составляет всего 2%", — цитирует Гарбузова пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики.
На мероприятии директор дирекции сопровождения и мониторинга ОЭЗ "Технополис Москва" Надежда Ишутина рассказала об особенностях организации площадки. Резиденты имеют возможность пользоваться не только налоговыми преференциями, но и могут обращаться к местным разработчикам, поставщикам комплектующих и научным лабораториям. Таким образом предприятия быстрее выводят на рынок продукцию. На семинаре участники могли задавать вопросы экспертам и обсуждать конкретные бизнес-кейсы.
Бизнес может выбрать удобный формат для работы в особой экономической зоне. В Зеленограде на площадке "Алабушево" предприятиям предоставляют землю для возведения завода с нуля, а в "Печатниках" можно арендовать готовое помещение. Также размещение производства в "Технополисе Москва" дает предпринимателям возможность выстраивать партнерские отношения с другими резидентами.
Генеральный директор компании NexTouch (группа компаний "Некс-Т") Владимир Крикушенко рассказал, что на данный момент московская ОЭЗ является драйвером городской промышленности за счет синергии государственной помощи и предпринимательской инициативы. Резиденты получают широкий пакет льгот, становятся частью экосистемы для роста и инноваций с готовой инфраструктурой и получают доступ к научному потенциалу. Это дает конкурентные преимущества, которые делают продукцию столичных компаний востребованной, и подчеркивает роль Москвы как технологического центра.
Нужные для развития предпринимательства ресурсы сконцентрированы в сети технопарков. Это современные производственно-лабораторные помещения, часто с уже встроенными "под ключ" инженерными системами, объекты инфраструктуры коллективного пользования — бизнес-инкубаторы, центры прототипирования, коворкинги. Они экономят средства компаний на создание инфраструктуры и позволяют сфокусироваться на основной деятельности.
В текущий момент в технопарках Москвы размещены свыше 2,4 тысячи компаний, более 90% — малый и средний бизнес. Так они получают доступ к налоговым льготам, грантам на оборудование, на пилотирование решений и на экспорт. Также они могут получать субсидии на обучение работников. С помощью города стартап может вырасти в крупное технологическое предприятие, а научная идея — превратиться в продукт.
Заместитель генерального директора АО "ДТИ" Никита Исаков заявил, что в последнее время бизнес все больше интересуется размещением в столице. За 2024-2025 годы спрос на помещения для технологических компаний составил более 1,5 миллиона квадратных метров, при этом свыше 70% заявителей обращаются именно для размещения в технопарке. Такие площадки дают бизнесу готовую инфраструктуру, доступ к кооперации и городским мерам поддержки, что делает их особенно востребованными.
Мероприятие состояло из 10 встреч, которые проходят на новой площадке Дома русского бильярда "Москва". Среди тем, которые предстоит обсудить в ближайшее время, — финансовые меры поддержки, участие в городских торгах и выход на экспортные рынки. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на Инвестиционном портале Москвы.
Столица развивает инфраструктуру для промышленных инвесторов и высокотехнологичных производств. Благодаря городским решениям предприниматели могут получать льготы, строить новые заводы и создавать рабочие места. Такие мероприятия вносят вклад в развитие национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Ранее Гарбузов сообщал, что первый специализированный пищевой технопарк площадью более 15 тысяч квадратных метров станет точкой роста для промышленности Москвы. После выхода резидентов на проектные мощности будет создано свыше 200 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала