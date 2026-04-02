Гарбузов: столичные промышленники обсудили преимущества ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Промышленные инвесторы и предприниматели обсудили преимущества статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" и технопарка, указал министр столичного правительства, руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
В столице прошел семинар для промышленных инвесторов и предпринимателей, посвященный возможностям размещения производств в столице.
"Особая экономическая зона “Технополис Москва” работает уже 20 лет, и за это время здесь сформировалась одна из самых сильных в стране экосистем для высокотехнологичного бизнеса. Сейчас на 10 площадках работают более 240 компаний, создано свыше 30 тысяч рабочих мест. Резиденты на 10 лет освобождаются от имущественного, транспортного и земельного налогов, а налог на прибыль составляет всего 2%", — цитирует Гарбузова пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики.
На мероприятии директор дирекции сопровождения и мониторинга ОЭЗ "Технополис Москва" Надежда Ишутина рассказала об особенностях организации площадки. Резиденты имеют возможность пользоваться не только налоговыми преференциями, но и могут обращаться к местным разработчикам, поставщикам комплектующих и научным лабораториям. Таким образом предприятия быстрее выводят на рынок продукцию. На семинаре участники могли задавать вопросы экспертам и обсуждать конкретные бизнес-кейсы.
Бизнес может выбрать удобный формат для работы в особой экономической зоне. В Зеленограде на площадке "Алабушево" предприятиям предоставляют землю для возведения завода с нуля, а в "Печатниках" можно арендовать готовое помещение. Также размещение производства в "Технополисе Москва" дает предпринимателям возможность выстраивать партнерские отношения с другими резидентами.
Генеральный директор компании NexTouch (группа компаний "Некс-Т") Владимир Крикушенко рассказал, что на данный момент московская ОЭЗ является драйвером городской промышленности за счет синергии государственной помощи и предпринимательской инициативы. Резиденты получают широкий пакет льгот, становятся частью экосистемы для роста и инноваций с готовой инфраструктурой и получают доступ к научному потенциалу. Это дает конкурентные преимущества, которые делают продукцию столичных компаний востребованной, и подчеркивает роль Москвы как технологического центра.
Нужные для развития предпринимательства ресурсы сконцентрированы в сети технопарков. Это современные производственно-лабораторные помещения, часто с уже встроенными "под ключ" инженерными системами, объекты инфраструктуры коллективного пользования — бизнес-инкубаторы, центры прототипирования, коворкинги. Они экономят средства компаний на создание инфраструктуры и позволяют сфокусироваться на основной деятельности.
В текущий момент в технопарках Москвы размещены свыше 2,4 тысячи компаний, более 90% — малый и средний бизнес. Так они получают доступ к налоговым льготам, грантам на оборудование, на пилотирование решений и на экспорт. Также они могут получать субсидии на обучение работников. С помощью города стартап может вырасти в крупное технологическое предприятие, а научная идея — превратиться в продукт.
Заместитель генерального директора АО "ДТИ" Никита Исаков заявил, что в последнее время бизнес все больше интересуется размещением в столице. За 2024-2025 годы спрос на помещения для технологических компаний составил более 1,5 миллиона квадратных метров, при этом свыше 70% заявителей обращаются именно для размещения в технопарке. Такие площадки дают бизнесу готовую инфраструктуру, доступ к кооперации и городским мерам поддержки, что делает их особенно востребованными.
Мероприятие состояло из 10 встреч, которые проходят на новой площадке Дома русского бильярда "Москва". Среди тем, которые предстоит обсудить в ближайшее время, — финансовые меры поддержки, участие в городских торгах и выход на экспортные рынки. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на Инвестиционном портале Москвы.
Столица развивает инфраструктуру для промышленных инвесторов и высокотехнологичных производств. Благодаря городским решениям предприниматели могут получать льготы, строить новые заводы и создавать рабочие места. Такие мероприятия вносят вклад в развитие национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Ранее Гарбузов сообщал, что первый специализированный пищевой технопарк площадью более 15 тысяч квадратных метров станет точкой роста для промышленности Москвы. После выхода резидентов на проектные мощности будет создано свыше 200 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.