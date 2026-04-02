Изображение беспилотника на экране во время пресс-конференции в Коуволе, Финляндия. Архивное фото

Изображение беспилотника на экране во время пресс-конференции в Коуволе, Финляндия

© REUTERS / Sasu Jarnstedt Изображение беспилотника на экране во время пресс-конференции в Коуволе, Финляндия

Финляндия забила тревогу после падения украинских БПЛА у границы с Россией

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Финляндия столкнулась с проблемами обнаружения дронов в своем воздушном пространстве, сообщает телерадиокомпания Yle.

"Радиолокационная сеть наблюдения никогда не сможет обнаружить беспилотники без пробелов", — заявил бывший директор по исследованиям Сил обороны страны Юри Косола.

Он утверждает, что это происходит из-за небольшого размера и низкой скорости дронов, из-за чего их можно спутать с птицами.

Косола рекомендовал финнам быть готовыми к тому, что на территории государства может упасть еще больше дронов.

Командующий ВВС Финляндии Тимо Херранен также признал, что обеспечить полную защиту от беспилотников невозможно.