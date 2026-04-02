https://ria.ru/20260402/finlyandiya-2084806767.html
Финляндия забила тревогу после падения украинских БПЛА у границы с Россией
Финляндия столкнулась с проблемами обнаружения дронов в своем воздушном пространстве, сообщает телерадиокомпания Yle.
в мире
финляндия
петтери орпо
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083691630_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_ef97160e6391b2ce008eaf9d4c459ea3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083691630_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_592913fdd1b698f3570e46911a7578df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Yle: Финляндия оказалась неспособной обнаружить БПЛА в своем небе
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Финляндия столкнулась с проблемами обнаружения дронов в своем воздушном пространстве, сообщает телерадиокомпания Yle.
"Радиолокационная сеть наблюдения никогда не сможет обнаружить беспилотники без пробелов", — заявил бывший директор по исследованиям Сил обороны страны Юри Косола.
Он утверждает, что это происходит из-за небольшого размера и низкой скорости дронов, из-за чего их можно спутать с птицами.
Косола рекомендовал финнам быть готовыми к тому, что на территории государства может упасть еще больше дронов.
Командующий ВВС Финляндии
Тимо Херранен также признал, что обеспечить полную защиту от беспилотников невозможно.
Два украинских БПЛА обнаружили на территории страны 29 марта. Премьер-министр Петтери Орпо
назвал это нарушением территориальной целостности. Третий дрон, который также был украинским, нашли на льду пограничного с Россией
озера Пюхяярви в Париккале 31 марта. В среду Yle сообщил о еще одном беспилотнике.