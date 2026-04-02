© REUTERS / Lauri Heino Автомобили финской пограничной службы на месте обнаружения беспилотника в Финляндии. 1 апреля 2026

В Финляндии ищут еще один БПЛА, который мог упасть у границы с Россией

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Полиция Финляндии ищет еще один предположительно упавший дрон в регионе у границы с Россией, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle со ссылкой на правоохранителей.

"Полиция Юго-Восточной Финляндии подозревает, что в Париккале мог упасть еще один беспилотник… Поиски нового беспилотника ведутся на севере Рауталахти в Париккале", - говорится в сообщении.

Община Париккала расположена около границы с Россией . Как уточняет Yle, полиция начала поиски на основании информации, полученной в среду.

"Мы считаем, что полученная информация достаточно достоверна, чтобы вести поиск", - приводит Yle слова главного комиссара Юкки Тюлли.