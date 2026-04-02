В Финляндии ищут еще один БПЛА, который мог упасть у границы с Россией
Полиция Финляндии ищет еще один предположительно упавший дрон в регионе у границы с Россией, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle со ссылкой на... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T11:17:00+03:00
Yle: в Финляндии ищут еще один возможно упавший у границы с Россией беспилотник
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Полиция Финляндии ищет еще один предположительно упавший дрон в регионе у границы с Россией, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle со ссылкой на правоохранителей.
"Полиция Юго-Восточной Финляндии подозревает, что в Париккале мог упасть еще один беспилотник… Поиски нового беспилотника ведутся на севере Рауталахти в Париккале", - говорится в сообщении.
Община Париккала расположена около границы с Россией
. Как уточняет Yle, полиция начала поиски на основании информации, полученной в среду.
"Мы считаем, что полученная информация достаточно достоверна, чтобы вести поиск", - приводит Yle слова главного комиссара Юкки Тюлли.
Это уже четвертый случай падения беспилотников в Финляндии
за неделю. Ранее 29 марта два украинских дрона были обнаружены недалеко от Коуволы, по меньшей мере один из них нес неразорвавшийся боеприпас. Третий дрон, который также был украинским, нашли на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале 31 марта.