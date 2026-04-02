05:14 02.04.2026
Более 40 россиян содержатся в тюрьмах Финляндии
В финских тюрьмах содержатся 44 гражданина России, 17 из них находятся под следствием, заявили РИА Новости в агентстве по уголовным преступлениям Финляндии.
© AP Photo / Markus SchreiberФлаг Финляндии на здании в Хельсинки
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В финских тюрьмах содержатся 44 гражданина России, 17 из них находятся под следствием, заявили РИА Новости в агентстве по уголовным преступлениям Финляндии.
"Из иностранных граждан в финских тюрьмах содержится 21 гражданин России. Кроме того, 23 заключенных имеют гражданство как Финляндии, так и России", - сообщил представитель агентства, ведущий специалист Туомо Халмеенмяки.
По его словам, 12 россиян заключены в тюрьму по преступлениям, связанным с наркотиками, по делу об убийстве или покушении на убийство - шесть россиян, девять человек - за другие преступления.
Халмеенмяки уточнил, что осужденных в стране россиян сейчас в общей сложности 27 человек, 17 граждан России находятся под следствием.
Мужчина фотографирует флаги НАТО и Финляндии - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
"Сделайте это!" В Финляндии выступили с внезапным призывом по России
13 марта, 19:06
 
