Более 40 россиян содержатся в тюрьмах Финляндии

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В финских тюрьмах содержатся 44 гражданина России, 17 из них находятся под следствием, заявили РИА Новости в агентстве по уголовным преступлениям Финляндии.

По его словам, 12 россиян заключены в тюрьму по преступлениям, связанным с наркотиками, по делу об убийстве или покушении на убийство - шесть россиян, девять человек - за другие преступления.