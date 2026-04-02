В Финляндии объяснили дым, из-за которого искали дрон у границы с Россией
2026-04-02T14:04:00+03:00
Yle: дым, из-за которого в Финляндии искали БПЛА, появился из-за сжигания мусора
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Дым, из-за которого финская полиция искала якобы упавший вблизи границы с Россией дрон, появился из-за сжигания мусора, правоохранители прекратили поиски, сообщает телерадиовещатель Yle.
Yle сообщил ранее в четверг, что полиция ищет еще один предположительно упавший дрон в регионе у границы с Россией
. По данным вещателя, причиной поисков стало облако дыма, о котором сообщили местные жители.
"Сегодня выяснилось, что причиной образования облака дыма стало то, что вчера в районе поиска (беспилотника - ред.) кто-то сжег большое количество мусора", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, время, когда сжигали мусор, и другая информация совпадают с полученными сведениями, из-за которых полиция искала беспилотник, поиски прекратили.
За последнюю неделю произошло три инцидента с упавшими в Финляндии
беспилотниками. Ранее 29 марта два украинских дрона были обнаружены недалеко от Коуволы, по меньшей мере один из них нес неразорвавшийся боеприпас. Третий дрон, который также был украинским, нашли на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале 31 марта.