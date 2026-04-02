Эксперт назвал условия нормализации отношений ЕС и России в энергетике - РИА Новости, 02.04.2026
19:48 02.04.2026
Эксперт назвал условия нормализации отношений ЕС и России в энергетике
Эксперт назвал условия нормализации отношений ЕС и России в энергетике - РИА Новости, 02.04.2026
Эксперт назвал условия нормализации отношений ЕС и России в энергетике
Евросоюз может пойти на нормализацию отношений с Россией в энергетике, если кризис на Ближнем Востоке затянется, считает экономист Алексей Зубец. РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T19:48:00+03:00
2026-04-02T19:48:00+03:00
в мире
россия
ближний восток
европа
дмитрий песков
владимир путин
politico
евросоюз
россия
ближний восток
европа
в мире, россия, ближний восток, европа, дмитрий песков, владимир путин, politico, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Ближний Восток, Европа, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Politico, Евросоюз, Санкции в отношении России
Эксперт назвал условия нормализации отношений ЕС и России в энергетике

Зубец: ЕС пойдет на восстановление отношений с РФ, если кризис в Иране затянется

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Евросоюз может пойти на нормализацию отношений с Россией в энергетике, если кризис на Ближнем Востоке затянется, считает экономист Алексей Зубец.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что пока страна не получала от Европы каких-либо сигналов по теме энергетического сотрудничества. Однако, по его словам, европейцам никогда не поздно их подать, а российский лидер Владимир Путин открыт к конструктивному диалогу.
"Шанс нормализации отношений между Россией и Европой (в энергетике - ред.) существует только в том случае, если иранский кризис продлится, по крайней мере, полгода или год. В этих условиях, когда Европе будет некуда деваться, они могут на это пойти", - сказал Зубец в беседе с "Газетой.Ru".

Ранее издание Politico написало со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, что странам ЕС нужно готовиться к длительным перебоям в поставках энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. На фоне эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.
В миреРоссияБлижний ВостокЕвропаДмитрий ПесковВладимир ПутинPoliticoЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
