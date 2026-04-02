Эксперт назвал условия нормализации отношений ЕС и России в энергетике

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Евросоюз может пойти на нормализацию отношений с Россией в энергетике, если кризис на Ближнем Востоке затянется, считает экономист Алексей Зубец.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что пока страна не получала от Европы каких-либо сигналов по теме энергетического сотрудничества. Однако, по его словам, европейцам никогда не поздно их подать, а российский лидер Владимир Путин открыт к конструктивному диалогу.
"Шанс нормализации отношений между Россией и Европой (в энергетике - ред.) существует только в том случае, если иранский кризис продлится, по крайней мере, полгода или год. В этих условиях, когда Европе будет некуда деваться, они могут на это пойти", - сказал Зубец в беседе с "Газетой.Ru".
Ранее издание Politico написало со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, что странам ЕС нужно готовиться к длительным перебоям в поставках энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. На фоне эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.