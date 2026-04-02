Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 02.04.2026 (обновлено: 09:49 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/ekonomiya-2084667183.html
Экономист назвала пять способов хорошо сэкономить без стресса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084091717_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_ad16a38b79d48d2146b2996b2457cfe5.jpg
https://ria.ru/20260222/nalichnost-2076032538.html
https://ria.ru/20251218/nalogi-2062789638.html
https://ria.ru/20251130/pokupka-2057478144.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084091717_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bae42f95bc72f34037bee7e2acf95240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Многие россияне ищут способы сократить расходы в пику агрессивному маркетингу. Экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе назвала агентству “Прайм” пять простых методов, которые помогают накопить деньги без стресса.
Первый способ — вести учет доходов и расходов.
"Записывайте все траты хотя бы месяц, разделите их на категории. Сразу после зарплаты откладывайте 10–20% на отдельный счет. Это избавит от иллюзии “свободных денег” и сделает бюджет прозрачным", — пояснила эксперт.
Второй метод — правило паузы. Перед любой необязательной покупкой эксперт советует выждать 48 часов.
"За это время спонтанное желание чаще всего угасает, и вы принимаете взвешенное решение", — отметила Гогаладзе.
Третий — ограничить себя в одной категории трат, например, на месяц отказаться от доставки еды или покупки одежды.
"Фокусируясь на конкретной статье расходов, вы учитесь дисциплине и контролю", — добавила экономист.
Четвертый — избавиться от соблазнов: удалить приложения маркетплейсов с телефона, отписаться от рекламных рассылок и всегда ходить в магазин со списком.
Пятый — заменять покупку альтернативой: брать вещи в аренду, покупать на вторичном рынке или обмениваться с другими. По словам эксперта, внедрять эти привычки лучше постепенно, и уже через месяц результат станет заметен.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала