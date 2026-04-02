Экономист назвала пять способов хорошо сэкономить без стресса

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Многие россияне ищут способы сократить расходы в пику агрессивному маркетингу. Экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе назвала агентству “Прайм” пять простых методов, которые помогают накопить деньги без стресса.
Первый способ — вести учет доходов и расходов.
"Записывайте все траты хотя бы месяц, разделите их на категории. Сразу после зарплаты откладывайте 10–20% на отдельный счет. Это избавит от иллюзии “свободных денег” и сделает бюджет прозрачным", — пояснила эксперт.
Второй метод — правило паузы. Перед любой необязательной покупкой эксперт советует выждать 48 часов.
"За это время спонтанное желание чаще всего угасает, и вы принимаете взвешенное решение", — отметила Гогаладзе.
Третий — ограничить себя в одной категории трат, например, на месяц отказаться от доставки еды или покупки одежды.
"Фокусируясь на конкретной статье расходов, вы учитесь дисциплине и контролю", — добавила экономист.
Четвертый — избавиться от соблазнов: удалить приложения маркетплейсов с телефона, отписаться от рекламных рассылок и всегда ходить в магазин со списком.
Пятый — заменять покупку альтернативой: брать вещи в аренду, покупать на вторичном рынке или обмениваться с другими. По словам эксперта, внедрять эти привычки лучше постепенно, и уже через месяц результат станет заметен.
