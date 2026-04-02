Появились детали разговора Путина с наследным принцем Саудовской Аравии

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора акцентировали важность совместной работы в формате ОПЕК+ по стабилизации мирового нефтяного рынка, сообщили в пресс-службе Кремля.