Бастрыкин запросил согласие ВККС на возбуждение дела против Степаненко

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России представление о даче согласия на возбуждение дела в отношении бывшего мирового судьи из Краснодарского края Светланы Степаненко о взятке, сообщает СК.

Следствием установлено, что 5 марта и 23 апреля 2025 года Степаненко в здании судебного участка получила через судебного пристава Романа Трунева взятки в размере 10 тысяч и 50 тысяч рублей, действующего в интересах лица, в отношении которого осуществлялось производство по делу об административном правонарушении по статье о непрохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.