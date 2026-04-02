Бастрыкин запросил согласие ВККС на возбуждение дела против Степаненко
00:47 02.04.2026 (обновлено: 05:49 02.04.2026)
Бастрыкин запросил согласие ВККС на возбуждение дела против Степаненко
Бастрыкин запросил согласие ВККС на возбуждение дела против Степаненко - РИА Новости, 02.04.2026
Бастрыкин запросил согласие ВККС на возбуждение дела против Степаненко
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России представление о даче согласия на возбуждение... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T00:47:00+03:00
2026-04-02T05:49:00+03:00
россия
краснодарский край
происшествия, россия, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин запросил согласие ВККС на возбуждение дела против Степаненко

Бастрыкин запросил согласия ВККС на возбуждение дела против Степаненко о взятке

Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России представление о даче согласия на возбуждение дела в отношении бывшего мирового судьи из Краснодарского края Светланы Степаненко о взятке, сообщает СК.
"Следственным управлением СК России по Краснодарскому краю проведена проверка в отношении мирового судьи судебного участка № 68 города Кропоткина Краснодарского края в отставке Светланы Степаненко по фактам получения взятки через посредника должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, а также мелкого взяточничества", — говорится в канале ведомства на платформе Max.
Следствием установлено, что 5 марта и 23 апреля 2025 года Степаненко в здании судебного участка получила через судебного пристава Романа Трунева взятки в размере 10 тысяч и 50 тысяч рублей, действующего в интересах лица, в отношении которого осуществлялось производство по делу об административном правонарушении по статье о непрохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.
За указанные суммы Степаненко дважды отложила рассмотрение административного дела.
По результатам проверки Александром Бастрыкиным в ВККС Рнаправлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Степаненко по статье о мелком взяточничестве, а также по статье о получении взятки лицом, занимающим госдолжность субъекта РФ.
Дело в отношении Трунева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 291.1 УК РФ, рассматривается в суде.
