https://ria.ru/20260402/delo-2084666798.html
Бастрыкин запросил согласие ВККС на возбуждение дела против Степаненко
2026-04-02T00:47:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595736823_0:88:3328:1960_1920x0_80_0_0_483953d61d2d6f8e05ee28e475b0857d.jpg
https://ria.ru/20260401/zamglavy-2084186998.html
https://ria.ru/20260330/ural-2083681598.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595736823_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_ae130b53680dfe32a2e745cf3d4a5d61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России представление о даче согласия на возбуждение дела в отношении бывшего мирового судьи из Краснодарского края Светланы Степаненко о взятке, сообщает СК.
"Следственным управлением СК России
по Краснодарскому краю
проведена проверка в отношении мирового судьи судебного участка № 68 города Кропоткина Краснодарского края в отставке Светланы Степаненко по фактам получения взятки через посредника должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, а также мелкого взяточничества", — говорится в канале ведомства на платформе Max
.
Следствием установлено, что 5 марта и 23 апреля 2025 года Степаненко в здании судебного участка получила через судебного пристава Романа Трунева взятки в размере 10 тысяч и 50 тысяч рублей, действующего в интересах лица, в отношении которого осуществлялось производство по делу об административном правонарушении по статье о непрохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.
За указанные суммы Степаненко дважды отложила рассмотрение административного дела.
По результатам проверки Александром Бастрыкиным
в ВККС Рнаправлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Степаненко по статье о мелком взяточничестве, а также по статье о получении взятки лицом, занимающим госдолжность субъекта РФ.
Дело в отношении Трунева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 291.1 УК РФ, рассматривается в суде.