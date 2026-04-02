Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 02.04.2026 (обновлено: 13:15 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/dagestan-2084753969.html
Пенсионерка из Дагестана рассказала, как выжила во время наводнения
происшествия
республика дагестан
хасавюртовский район
россия
сергей меликов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084749618_0:128:1216:811_1920x0_80_0_0_ab1b5222042c27e1930bb2736e70beda.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084749618_0:0:1082:811_1920x0_80_0_0_71323128866dff0e36e7cd89d1201e1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Зия Гаджиахмедов | Перейти в медиабанкПодтопленная улица в селе Адильотар Хасавюртовского района Дагестана
© РИА Новости / Зия Гаджиахмедов
Перейти в медиабанк
Подтопленная улица в селе Адильотар Хасавюртовского района Дагестана
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИВУХ (Дагестан), 2 апр - РИА Новости. Пожилая жительница села Адильотар Хасавюртовского района Дагестана, которая почти не может ходить, рассказала РИА Новости, что во время наводнения осталась жива благодаря племяннику, который вытащил ее из затапливаемого дома.
"Я ничего не знала про поток. Я инвалид, ходить почти не могу, прибежал племянник, говорит: "Тетя, ты чего здесь лежишь, вода уже на подходе". Он схватил меня, выбежал, мы только успели в чем были, так и выйти. И как мы вышли, через минуты две уже потоп. Мы успели на машине уехать. Если бы не племянник, я бы там и умерла", - сказала женщина.
Она опасается, что даже если дома в ее селе уцелели, после такого наводнения они могут развалиться в любой момент. Но главное, по её мнению, что нет человеческих жертв, а остальное – наживное.
Собеседница агентства, как и часть жителей Адильотара, находится в пункте временного размещения, который развернули в школе в селе Сивух, и по ее словам, там для постояльцев создали все необходимые условия.
"Все у нас есть, везут все, что вам нужно. Мы бы не сказали, что у нас дома все есть, но здесь у нас есть все. В столовую зайдем – чего только на столах нет. Медперсонал не отходит от нас. Все пришли к нам на помощь. Мы смеемся – они смеются, мы плачем – они плачут с нами. Такая поддержка, не описать словами. Спасибо Дагестану, России, всем, кто нам помогает. В такой беде мы друзей познали", - отметила женщина.
Адильотар – один из наиболее пострадавших от паводка населенных пунктов Дагестана. Как уточнял глава республики Сергей Меликов, село "не просто подтоплено, оно затоплено": под водой оказались дома и дворовые территории, объекты инфраструктуры, жителей эвакуировали. Во многих хозяйствах погибла скотина.
ПроисшествияРеспублика ДагестанХасавюртовский районРоссияСергей Меликов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала