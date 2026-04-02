Пенсионерка из Дагестана рассказала, как выжила во время наводнения
2026-04-02T13:07:00+03:00
Пенсионерка из Дагестана рассказала, как ее во время потопа спас племянник
СИВУХ (Дагестан), 2 апр - РИА Новости. Пожилая жительница села Адильотар Хасавюртовского района Дагестана, которая почти не может ходить, рассказала РИА Новости, что во время наводнения осталась жива благодаря племяннику, который вытащил ее из затапливаемого дома.
"Я ничего не знала про поток. Я инвалид, ходить почти не могу, прибежал племянник, говорит: "Тетя, ты чего здесь лежишь, вода уже на подходе". Он схватил меня, выбежал, мы только успели в чем были, так и выйти. И как мы вышли, через минуты две уже потоп. Мы успели на машине уехать. Если бы не племянник, я бы там и умерла", - сказала женщина.
Она опасается, что даже если дома в ее селе уцелели, после такого наводнения они могут развалиться в любой момент. Но главное, по её мнению, что нет человеческих жертв, а остальное – наживное.
Собеседница агентства, как и часть жителей Адильотара, находится в пункте временного размещения, который развернули в школе в селе Сивух, и по ее словам, там для постояльцев создали все необходимые условия.
"Все у нас есть, везут все, что вам нужно. Мы бы не сказали, что у нас дома все есть, но здесь у нас есть все. В столовую зайдем – чего только на столах нет. Медперсонал не отходит от нас. Все пришли к нам на помощь. Мы смеемся – они смеются, мы плачем – они плачут с нами. Такая поддержка, не описать словами. Спасибо Дагестану
, России
, всем, кто нам помогает. В такой беде мы друзей познали", - отметила женщина.
Адильотар – один из наиболее пострадавших от паводка населенных пунктов Дагестана. Как уточнял глава республики Сергей Меликов
, село "не просто подтоплено, оно затоплено": под водой оказались дома и дворовые территории, объекты инфраструктуры, жителей эвакуировали. Во многих хозяйствах погибла скотина.