52-летний бывший милиционер Евгений Чуплинский, обвиняемый в убийстве 19 женщин с 1998 по 2005 год, во время оглашения ему приговора в Новосибирском областном суде. 6 марта 2018

С новосибирского маньяка Чуплинского взыщут более четырех миллионов рублей

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. С бывшего милиционера Евгения Чуплинского, пожизненно осужденного за убийство 19 женщин, принудительно взыскивают 4,8 миллиона рублей морального вреда от преступлений, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным следствия, с осени 1998 по июль 2005 года Чуплинский знакомился в Новосибирске с молодыми женщинами, предлагал им провести вместе время и на личной машине увозил в безлюдные места, где убивал. После этого он расчленял тела жертв и выбрасывал в разных местах города и его окрестностях.

Новосибирский областной суд 6 марта 2018 года приговорил на тот момент 52-летнего экс-милиционера Чуплинского к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Он был признан виновным в убийстве 19 женщин, однако гособвинитель допускала, что жертв маньяка могло быть больше.

Согласно материалам судебных приставов, в июле 2019 года на Чуплинского завели пять исполнительных производств о взыскании более 4,460 миллиона рублей морального вреда, причиненного преступлением, с исполнительскими сборами в 350 тысяч рублей.

Как следует из судебных документов, с него взимают компенсацию в пользу пяти потерпевших, потерявших близких от его рук. Суд тогда постановил взыскать по миллиону рублей в пользу каждого из потерпевших.