https://ria.ru/20260402/chuplinskij-2084692716.html
С новосибирского маньяка Чуплинского взыщут более четырех миллионов рублей
С бывшего милиционера Евгения Чуплинского, пожизненно осужденного за убийство 19 женщин, принудительно взыскивают 4,8 миллиона рублей морального вреда от... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T08:58:00+03:00
происшествия
новосибирск
новосибирский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152836/76/1528367645_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3902fdad5341be794e77f863797edd86.jpg
https://ria.ru/20260328/manyak-2083531843.html
https://ria.ru/20260312/pichushkin-2080119812.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152836/76/1528367645_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b690cfda01d1c03b2de4f1409804344d.jpg
С новосибирского маньяка Чуплинского принудительно взыскивают 4,8 млн рублей
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. С бывшего милиционера Евгения Чуплинского, пожизненно осужденного за убийство 19 женщин, принудительно взыскивают 4,8 миллиона рублей морального вреда от преступлений, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным следствия, с осени 1998 по июль 2005 года Чуплинский знакомился в Новосибирске
с молодыми женщинами, предлагал им провести вместе время и на личной машине увозил в безлюдные места, где убивал. После этого он расчленял тела жертв и выбрасывал в разных местах города и его окрестностях.
Новосибирский областной суд
6 марта 2018 года приговорил на тот момент 52-летнего экс-милиционера Чуплинского к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Он был признан виновным в убийстве 19 женщин, однако гособвинитель допускала, что жертв маньяка могло быть больше.
Согласно материалам судебных приставов, в июле 2019 года на Чуплинского завели пять исполнительных производств о взыскании более 4,460 миллиона рублей морального вреда, причиненного преступлением, с исполнительскими сборами в 350 тысяч рублей.
Как следует из судебных документов, с него взимают компенсацию в пользу пяти потерпевших, потерявших близких от его рук. Суд тогда постановил взыскать по миллиону рублей в пользу каждого из потерпевших.
Кроме того, с июля 2019 года Чуплинский должен свыше 13,2 тысяч рублей "налогов и сборов", а исполнительский сбор составляет 1 тысячу рублей.