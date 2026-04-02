Актера Сергея Быстрицкого похоронят на Алабушевском кладбище

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Актера и режиссера кино и дубляжа Сергея Быстрицкого похоронят на Алабушевском кладбище в Зеленограде, сообщила РИА Новости семья артиста.
Быстрицкий, подаривший свой голос американскому актеру Мэтту Деймону в России, скончался в возрасте 62 лет в среду. Как рассказали РИА Новости близкие актера, причиной смерти стала онкология.
"Мы определились с местом захоронения - это будет Алабушевское кладбище в Зеленограде", - сказала собеседница агентства.
В семье артиста отметили, что прощание с Быстрицким пройдет 4 апреля, однако место пока не определено.
"Церемония прощания пройдет в кругу самых близких, в закрытом формате", - добавила собеседница агентства.
Быстрицкий окончил актерский факультет ВГИКа в 1986 году. В кино как актер дебютировал в одной из главных ролей в фильме "Неоконченный урок" в 1979 году. Снялся более чем в 40 фильмах и телесериалах, среди которых "Наследство", "Даниил - князь Галицкий", "Утреннее шоссе", "Из жизни Федора Кузькина", "Охота на единорога", "Карьер", "Подземелье ведьм", "Каменская. Шестерки умирают первыми", "Апостол", "Амазонки" и другие. Дебютной режиссерской работой стал фильм "Смерть по завещанию". Кроме того, Быстрицкий был актером дубляжа.