Актера Сергея Быстрицкого похоронят на Алабушевском кладбище

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Актера и режиссера кино и дубляжа Сергея Быстрицкого похоронят на Алабушевском кладбище в Зеленограде, сообщила РИА Новости семья артиста.

Быстрицкий, подаривший свой голос американскому актеру Мэтту Деймону в России , скончался в возрасте 62 лет в среду. Как рассказали РИА Новости близкие актера, причиной смерти стала онкология.

"Мы определились с местом захоронения - это будет Алабушевское кладбище в Зеленограде", - сказала собеседница агентства.

В семье артиста отметили, что прощание с Быстрицким пройдет 4 апреля, однако место пока не определено.

"Церемония прощания пройдет в кругу самых близких, в закрытом формате", - добавила собеседница агентства.