Политик раскритиковал пролет БПЛА ВСУ над территорией ЕС

БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Пролёт украинских беспилотников над воздушным пространством ЕС показывает, что Киев считает, будто ему всё позволено, заявил РИА Новости евродепутат Фернан Картайзер.