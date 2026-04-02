Политик раскритиковал пролет БПЛА ВСУ над территорией ЕС

БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Пролёт украинских беспилотников над воздушным пространством ЕС показывает, что Киев считает, будто ему всё позволено, заявил РИА Новости евродепутат Фернан Картайзер.
"Если эти государства заранее не санкционировали такие пролёты, то эти события свидетельствуют о том, что Украина считает, будто ей всё позволено. Её действия уже и в прошлом без необходимости создавали напряжённость, тогда как украинские беспилотники или ракеты, поражавшие территорию государств-членов НАТО, западная пропаганда регулярно представляла как имеющие российское происхождение", - сказал он.
Картайзер добавил, что если такие пролёты не были заранее разрешены, это ставит под вопрос эффективность систем противовоздушной обороны НАТО.
"В конечном счёте по отношению к России крайне проблематично допускать использование воздушного пространства НАТО для нанесения наступательных ударов по российской территории", - подчеркнул евродепутат.
По его словам, ЕС не предпримет никаких мер после этих инцидентов, поскольку затронутые страны являются ярыми сторонниками Украины.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков , говоря о возможности использования территорий балтийских стран для пролетов БПЛА, заявил, что Киев может "втемную использовать" страны ЕС и НАТО для пролетов беспилотников. По его словам, киевский режим хорошо известен тем, что использует нефтепроводы, газопроводы в качестве оружия по устрашению стран-членов ЕС, и "конечно же, он может втемную использовать и другие страны ЕС, и НАТО в своих преступных интересах".