Путин и бен Сальман призвали к скорейшему перемирию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время телефонного разговора призвали к разрешению конфликта на Ближнем Востоке.
"С обеих сторон подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий в целях долгосрочного урегулирования конфликта при должном учете законных интересов всех сторон", — рассказали в пресс-службе Кремля.
Путин и бен Сальман указали на деградацию обстановки в регионе, жертвы среди мирного населения и разрушение стратегически важных объектов.
"Констатировано, что возникшие вследствие кризиса проблемы с добычей и транспортировкой энергоносителей негативно сказываются на глобальной энергетической безопасности", — говорится в сообщении.
Поэтому лидеры отметили важность совместной работы по стабилизации рынка в формате "ОПЕК плюс".
Отдельно затронули и двустороннее сотрудничество: оно развивается в дружественном и взаимовыгодном ключе.
19 февраля, 12:12