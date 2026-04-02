Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи. Архивное фото

Путин и бен Сальман призвали к скорейшему перемирию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время телефонного разговора призвали к разрешению конфликта на Ближнем Востоке.

"С обеих сторон подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий в целях долгосрочного урегулирования конфликта при должном учете законных интересов всех сторон", — рассказали в пресс-службе Кремля.

Путин и бен Сальман указали на деградацию обстановки в регионе, жертвы среди мирного населения и разрушение стратегически важных объектов.

"Констатировано, что возникшие вследствие кризиса проблемы с добычей и транспортировкой энергоносителей негативно сказываются на глобальной энергетической безопасности", — говорится в сообщении.

Поэтому лидеры отметили важность совместной работы по стабилизации рынка в формате " ОПЕК плюс".