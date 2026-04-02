Москве неизвестно о планах Трампа по Ближнему Востоку, заявил Песков - РИА Новости, 02.04.2026
13:36 02.04.2026 (обновлено: 13:49 02.04.2026)
Москве неизвестно о планах Трампа по Ближнему Востоку, заявил Песков
Москве неизвестно, хочет ли президент США Дональд Трамп продолжать конфликт на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2026
Москва, Ближний Восток, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
Песков: РФ неизвестно, хочет ли Трамп продолжать конфликт на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Москве неизвестно, хочет ли президент США Дональд Трамп продолжать конфликт на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы пока точно не знаем, хочет ли Трамп продолжать, потому что мы слышали заявления, что он собирается скоро останавливать, что он достиг своих целей. Как будет на самом деле, мы не знаем", - сказал Песков в интервью RT.
Ранее Трамп выступил с обращением к нации по теме операции США против Ирана. Он заявил, что Вашингтон очень близок к достижению своих целей, при этом Трамп пообещал нанесение мощных ударов по Ирану в течение 2-3 недель.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
