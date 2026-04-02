Глава РАН назвал биотехнологии одними из древнейших в мире

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Биотехнологии являются одними из древнейших в мире - они известны со времен создания вина, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
"Может, название для некоторых новое, но это одна из самых древних технологий. Например, со времени создания вина - уже тогда человек использовал биотехнологии", - сказал глава РАН.
Он напомнил, что биотехнологии — это сфера, где используются живые ферменты, живые микроорганизмы, которые создают определенные продукты.
"Если биотехнологии раньше развивались в основном в области продуктов питания, то сейчас они распространяются на многие другие направления. Например, микробы используются для обогащения руды, при добыче полезных ископаемых", - добавил Красников.
Развитию биотехнологий государство уделяет особое внимание. Как заявлял на Форуме будущих технологий президент РФ Владимир Путин, России нужно переходить от импортозамещения к запуску глобальной конкурентной продукции на собственных платформах и решениях. Для этого нужно создавать в стране условия для научных прорывов в области биотехнологий.
