В Петербурге женщину подозревают в поджоге АЗС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Женщину задержали по подозрению в поджоге автозаправочной станции в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил СК РФ.

"Следственными органами ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 62-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что поздним вечером 1 апреля во Фрунзенском районе Петербурга подозреваемая бросила бутылку с воспламеняющейся смесью в сторону топливораздаточных колонок. Никто не пострадал.

"Предварительно, неустановленные лица, используя телефонную связь, вынудили женщину совершить преступление", - сообщает ведомство.