В Петербурге женщину подозревают в поджоге АЗС
В Петербурге женщину задержали по подозрению в поджоге АЗС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Женщину задержали по подозрению в поджоге автозаправочной станции в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил СК РФ.
"Следственными органами ГСУСК России
по городу Санкт-Петербургу
возбуждено уголовное дело в отношении 62-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что поздним вечером 1 апреля во Фрунзенском районе Петербурга подозреваемая бросила бутылку с воспламеняющейся смесью в сторону топливораздаточных колонок. Никто не пострадал.
"Предварительно, неустановленные лица, используя телефонную связь, вынудили женщину совершить преступление", - сообщает ведомство.
В настоящее время подозреваемая задержана. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.