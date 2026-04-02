Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге женщину подозревают в поджоге АЗС - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/azs-2084813219.html
В Петербурге женщину подозревают в поджоге АЗС
В Петербурге женщину подозревают в поджоге АЗС - РИА Новости, 02.04.2026
В Петербурге женщину подозревают в поджоге АЗС
Женщину задержали по подозрению в поджоге автозаправочной станции в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил СК РФ. РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T16:21:00+03:00
2026-04-02T16:21:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_0:105:2690:1618_1920x0_80_0_0_930d6837f755d2ca936df8f748f07b32.jpg
https://ria.ru/20260402/moskva-2084777936.html
https://ria.ru/20260331/podzhog-2083938176.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_197:0:2494:1723_1920x0_80_0_0_deee03933f57484d5a47b2ce5735d3a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге женщину подозревают в поджоге АЗС

В Петербурге женщину задержали по подозрению в поджоге АЗС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Женщину задержали по подозрению в поджоге автозаправочной станции в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил СК РФ.
"Следственными органами ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 62-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
В Москве завели дела против пяти подростков за попытки поджога
2 апреля, 14:29
Следствием установлено, что поздним вечером 1 апреля во Фрунзенском районе Петербурга подозреваемая бросила бутылку с воспламеняющейся смесью в сторону топливораздаточных колонок. Никто не пострадал.
"Предварительно, неустановленные лица, используя телефонную связь, вынудили женщину совершить преступление", - сообщает ведомство.
В настоящее время подозреваемая задержана. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
В Тюмени арестовали двух женщин по обвинению в поджоге военкомата
31 марта, 08:44
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала