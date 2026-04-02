Азербайджан продолжит поставлять гуманитарную помощь Ирану, заявил Алиев

БАКУ, 2 апр - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что Баку продолжит поставлять гуманитарную помощь Тегерану, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

"Президент Ирана выразил признательность главе нашего государства за гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном Ирану. Алиев заявил, что гуманитарная помощь, оказываемая нашей страной Ирану, продолжится, и подчеркнул, что очередная гуманитарная помощь будет отправлена ​​в ближайшее время", - говорится в сообщении

По данным пресс-службы, выразив обеспокоенность обострением ситуации в Иране, Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью иранских граждан.